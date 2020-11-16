FIA: "Türkiye'yi bu kadar kısa sürede pisti hazırladığı için takdir etmeliyiz"

Türkiye'nin Formula 1'e döneceği, Ağustos ayında açıklandı ve o günden bu yana pistin yarışa hazırlanabilmesi için çok fazla çalışma yapılması gerekti.

Pistin asfaltı, kısa bir süre önce tamamen yenilendi ve yarış için her şey hazır görünüyordu.

Ancak asfalt çok yeni olduğu için sürücüler hafta sonu boyunca kayma problemleri yaşadı.

Asfalta ek olarak havanın soğukluğu, lastiklerin pist için fazla sert olması gibi etkenler de sürücülerin yaşadığı sorunları artırdı.

Pistin yeniden asfaltlanmasından ötürü Türkiye'ye pilotlar tarafından yöneltilen bazı eleştiriler vardı.

Ancak FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye'nin çok kısa bir süre içerisinde pisti hazırladığına dikkat çekti ve yapılan işten ötürü Türkiye'nin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki asfaltın yenilenmesine ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Masi, "İstanbul Park pistinde oldukça fazla değişiklik yapıldı, çünkü pistin FIA'dan onay aldığı son tarih 2017 yılıydı."

"Pisti, Türkiye Grand Prix'sine hazırlayabilmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyordu."

"Tüm bunlar, Türk hükümetinin ve Pist Sahiplerinin desteği sayesinde mümkün oldu. Hazırlıkların bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinden ötürü yapılan işi takdir etmemiz gerekiyor." dedi.