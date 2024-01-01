FIA, tümseklerin sebep olduğu kazalara müdahale etmeyi gerek görmüyor

Las Vegas Grand Prix'sinde Lando Norris'in ve Abu Dabi GP antrenmanlarında Carlos Sainz'in geçirdiği kazaların her ikisi de araçların pistteki tümseklere çarpmasıyla tetiklendi.

Mevcut yeni nesil yer etkili F1 araçları tümseklere karşı özellikle hassaslar. Çünkü yere çok yakın şekilde ayarlandıklarında daha iyi performans gösterirler ve tipik olarak çok sert süspansiyonla ayarlanırlar.

Ancak Norris ve Sainz olaylarına ve takımların mümkün olan en düşük seviyede yarışmak için sınırları zorlamalarına rağmen, FIA güvenlik gerekçesiyle müdahil olmasını gerektirecek kadar sorunlu bir durum olmadığını düşünüyor.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, ideal olarak araçların daha yüksek sürat yapmasının daha iyi olacağını, ancak aynı şekilde FIA'nın performans konularına ne zaman müdahale etmesi gerektiğinin de bir sınırı olduğunu söyledi.

Çarpışmalara neden olan tümseklerle ilgili olası endişeler hakkında Tombazis, "Genel anlamda pistlerin buna neden olabilecek özelliklerden kaçınmasını sağlamamız gerekiyor."

"Pistin bazı özelliklerini ayrıntılı olarak çözme olasılığı ile takımların aracı biraz daha yükseltmeleri gerekip gerekmeyeceği arasında ince bir çizgi var. Açıkçası pistlerin bu bölgelerini düzeltmeye çalışacağız."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, crashes out in FP2

"Araçlar çok mu alçak? Evet, biraz daha yüksekte olmalarını tercih ederdik."

"Ancak yer etkili bir otomobilin doğal özelliği, alçakta çalışırken daha fazla performansa sahip olma eğiliminde olmasıdır. Bu yüzden bundan kolayca kaçınabileceğimizi sanmıyorum." dedi.

Taban tahtasının etkileri

Performans nedeniyle araçların yere çok yakın gitme ihtiyacı, bu yıl takımlar için kaza potansiyelinin ötesinde başka sorunları da tetikledi.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in taban plakaları çok fazla aşındığı için Amerika Birleşik Devletleri GP'sinden diskalifiye edilmeleri, sürüş yüksekliklerinin ne kadar kritik olabileceğini gösterdi.

Ayrıca, FIA'nın her seanstan sonra tüm araç plakalarını kontrol etmesinin zaman alıcı olduğu ve bu nedenle bazı araçların incelemeden kaçabileceği gerçeğine de ışık tuttu.

Geçmişte kontrol sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için standart bir tahta ve kızak bloğu düzenlemesinden bahsedilmişti. Ancak takımlar bu teklifi kabul etmemişlerdi.

Bununla birlikte, konu büyük olasılıkla 2026'dan itibaren bir sonraki kural değişikliği döneminde tekrar gündeme gelecektir.

Tombazis, "Bazen bir şeyler yapmak istiyoruz ama yine de yönetimden geçmesi ve takımların buna oy vermesi gerekiyor. Yeterli desteğe sahip değiliz. Dolayısıyla 2026 için bu alanı büyük ölçüde basitleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz." dedi.