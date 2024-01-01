Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

FIA, tümseklerin sebep olduğu kazalara müdahale etmeyi gerek görmüyor

FIA, sezon sonundaki tümseklerden kaynaklanan kazalara, Formula 1 araçlarının gelecek yıl daha yüksek hızlarda çıkacak olmasında rağmen müdahalede bulunmaya gerek görmüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Güncelleme
Lando Norris, McLaren MCL60, climbs out of his car after crashing out of the race

Las Vegas Grand Prix'sinde Lando Norris'in ve Abu Dabi GP antrenmanlarında Carlos Sainz'in geçirdiği kazaların her ikisi de araçların pistteki tümseklere çarpmasıyla tetiklendi.

Mevcut yeni nesil yer etkili F1 araçları tümseklere karşı özellikle hassaslar. Çünkü yere çok yakın şekilde ayarlandıklarında daha iyi performans gösterirler ve tipik olarak çok sert süspansiyonla ayarlanırlar.

Ancak Norris ve Sainz olaylarına ve takımların mümkün olan en düşük seviyede yarışmak için sınırları zorlamalarına rağmen, FIA güvenlik gerekçesiyle müdahil olmasını gerektirecek kadar sorunlu bir durum olmadığını düşünüyor.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, ideal olarak araçların daha yüksek sürat yapmasının daha iyi olacağını, ancak aynı şekilde FIA'nın performans konularına ne zaman müdahale etmesi gerektiğinin de bir sınırı olduğunu söyledi.

Çarpışmalara neden olan tümseklerle ilgili olası endişeler hakkında Tombazis, "Genel anlamda pistlerin buna neden olabilecek özelliklerden kaçınmasını sağlamamız gerekiyor."

"Pistin bazı özelliklerini ayrıntılı olarak çözme olasılığı ile takımların aracı biraz daha yükseltmeleri gerekip gerekmeyeceği arasında ince bir çizgi var. Açıkçası pistlerin bu bölgelerini düzeltmeye çalışacağız."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, crashes out in FP2

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, crashes out in FP2

"Araçlar çok mu alçak? Evet, biraz daha yüksekte olmalarını tercih ederdik."

"Ancak yer etkili bir otomobilin doğal özelliği, alçakta çalışırken daha fazla performansa sahip olma eğiliminde olmasıdır. Bu yüzden bundan kolayca kaçınabileceğimizi sanmıyorum." dedi.

Taban tahtasının etkileri

Performans nedeniyle araçların yere çok yakın gitme ihtiyacı, bu yıl takımlar için kaza potansiyelinin ötesinde başka sorunları da tetikledi.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in taban plakaları çok fazla aşındığı için Amerika Birleşik Devletleri GP'sinden diskalifiye edilmeleri, sürüş yüksekliklerinin ne kadar kritik olabileceğini gösterdi.

Ayrıca, FIA'nın her seanstan sonra tüm araç plakalarını kontrol etmesinin zaman alıcı olduğu ve bu nedenle bazı araçların incelemeden kaçabileceği gerçeğine de ışık tuttu.

Geçmişte kontrol sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için standart bir tahta ve kızak bloğu düzenlemesinden bahsedilmişti. Ancak takımlar bu teklifi kabul etmemişlerdi.

Bununla birlikte, konu büyük olasılıkla 2026'dan itibaren bir sonraki kural değişikliği döneminde tekrar gündeme gelecektir.

Tombazis, "Bazen bir şeyler yapmak istiyoruz ama yine de yönetimden geçmesi ve takımların buna oy vermesi gerekiyor. Yeterli desteğe sahip değiliz. Dolayısıyla 2026 için bu alanı büyük ölçüde basitleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Russell: "Hamilton ve ben gergin geçen mücadelelerde birbirimize güveniyoruz"
Sonraki haber Gasly: "Alpine sezonu 'çok daha yüksek bir seviyede' tamamladı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç"

Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç"

Formula 1

Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç" Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç"

Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi

Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi

Formula 1
Bahreyn GP

Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

F1 Formula 1

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

F1 Formula 1

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar" Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

F1 Formula 1

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

F1 Formula 1

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol