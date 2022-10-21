FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek

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İki hafta önce gerçekleştirilen Japonya Grand Prix'sinin sonunda neredeyse herkesin kafası karışmıştı ve herkes, Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığını anlamaya çalışıyordu çünkü Hollandalı pilotun kaç puan alacağı net değildi.

Verstappen, 53 turluk yarışın 28'ini tamamlamıştı. Yani yarışın %50-%75 arası mesafesi tamamlanmıştı. 2021 Belçika GP'den sonra gelen yeni kurallar gereği, eğer bir yarışın %50-75'lik mesafesi tamamlanmışsa, tam puan verilmemesi gerekiyordu.

Yarış mesafesinin %75'i tamamlanmadığı için liderin 19, ikincinin 15, üçüncünün 12 puan aldığı sistemin uygulanacağı ve şampiyonanın ABD'ye taşınacağını düşünülüyordu.

Herkes bir maddeyi atlamıştı: Yarım puan uygulaması yalnızca yarışın durdurulduğu ve yeniden başlatılmadığı durumlarda geçerli oluyordu. Damalı bayrağa ulaşılan her durumda ise tam puan verilmesi gerekiyordu.

Kurallarda yer alan bu madde, -yarış yarıda kalmadığı sürece tam puan verilmesi- kuralların doğasına aykırıydı çünkü bu kuralların getirilmesinin ana amacı, tam mesafe tamamlanamayan yarışlarda tam puan verilmesini engellemekti.

Ancak kurallarda yer alan bu madde ise bunu engelliyordu. FIA da bu maddenin gözden geçirileceğini açıkladı ve açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Japonya Grand Prix'sinde, Formula 1 Sportif Regülasyonlarının yarış mesafesi ve puan dağıtımını kapsayan 6.5 maddesi doğru bir şekilde uygulandı. Ancak kuralın yazılış şekli, gelecek Sportif Regülasyonlarda daha açık hâle getirilmesi için yeniden incelenecek."

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool