FIA, Tsunoda'nın turunu geri alamaması konusunda hata yapılmadığını savunuyor

Haberi dinle

Brezilya'daki yarışın son bölümünde piste giren güvenlik aracının en kötü etkilediği pilot hiç şüphesiz ki prosedür hatası nedeniyle Yuki Tsunoda.

Güvenlik aracı periyodu öncesi bir tur geri düşen üç sürücüden biri olan -diğerleri Alex Albon ve Nicholas Latifi- Tsunoda, güvenlik aracı altında pite girerek yumuşak hamura geçti.

Bu sırada konvoy henüz toparlanıyordu, dolayısıyla iyi bir zamanlamayla pite giren Tsunoda bir anda kendini Russell'ın önünde, yani turunu geri almış bir şekilde buldu.

Japon pilot bu nedenle 2021 Abu Dhabi GP'sinin ardından devreye giren otomatik sistem tarafından "tur yemiş" sayılmadı ve güvenlik aracını geçerek turunu almasına izin verilmedi.

Yarış yeniden başlamadan önce Russell'ın yanı sıra normalde kendisine tur bindirmiş olan Lewis Hamilton ve Carlos Sainz'a da yol veren Tsunoda, yeşil bayrak çıktığında neredeyse tamamen kenara çekildi ve herkesin kendisini geçmesine izin vermek zorunda kaldı.

Mücadeleyi tur yemiş tek pilot olarak 17. sırada tamamlayan Tsunoda, yumuşak lastiklerle yükselebilme şansını da kaybetmiş oldu.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Tsunoda, "Bana sadece yerimde kalmam söylendi, neden bilmiyorum. Sanırım FIA 5. sırada falan olduğumu düşünüyordu!" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Nicholas Latifi, Williams FW44, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yapılan prosedür hatasının sebebi hakkında bir açıklamada bulunan FIA ise herhangi bir hata yapmadıklarında ısrarcı.

Açıklamada FIA, "22 numaralı araç güvenlik aracı çıktığında güvenlik aracı çizgisini geçen ilk araçtı."

"Aynı araç sonraki turda da güvenlik aracı çizgisini ilk geçen araçtı, dolayısıyla sistemler kendisinin 'turunu geri aldığına' karar verdi. Bunun sebebi aracın pit yoluna girmesi ve güvenlik aracı arkasındaki isimlerden daha hızlı gidebilmesiydi, bu nedenle turunu geri almış sayıldı."

"Piste geri döndüğünde sistem kendisini bir tur geride gösteriyordu, fakat çoktan turunu geri almış sayıldığı için güvenlik aracını geçmesine ve turunu geri almasına izin verilmedi."

"Bu olağandışı bir durum, ancak herhangi bir sistem veya prosedür hatası bulunmamakta. Öngörülemez bir senaryo gerçekleşti, bu nedenle herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamaktadır." ifadelerini kullandı.