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Formula 1 Macaristan GP

FIA, Tsunoda'nın kazasından sonra 5. virajdaki çim şeridi, çakıl havuzuna çevirdi

Budapeşte hafta sonu boyunca sürücüler için endişe kaynağı olan Hungaroring'in 5. virajdaki çim şeridi, Pazar günkü F1 yarışı öncesinde yeni güvenlik önlemi ile değiştirildi.

Alex Kalinauckas Frederik Hackbarth
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, 3. çeyrekte kaza yaptı

FIA, 2024 Macaristan Grand Prix'si öncesinde Hungaroring'in 5.virajdaki çim şeridinin bir kısmını, Yuki Tsunoda'nın sıralama turlarındaki kazasına yol açması nedeniyle değiştirdi.

RB sürücüsü, Q3'teki son turunda uzun sağ virajın çıkışında sert bir şekilde kaza yaptı ve aracının sol tarafını virajın kaçış alanının arkasındaki bariyerlere çarptı ve yaralandı.

Tsunoda, Q3'ün sonunda zorlarken pist dışına çıktı ve kaçış alanının sağ kenarında yer alan çim şeridindeki konumu, pistin bu noktasında ortaya çıkan bir soruna karşı savunmasız olduğu anlamına geliyordu.

RB CEO'su Peter Bayer, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Sürücülerin brifinginde bu konu gündeme getirildi."

"Zemin biraz çökmüş ve tümsek kalan yer nedeniyle bir dalga oluşmuş, bu da sosis kerb etkisi yaratıyor. Tsunoda da buna denk geldi." dedi.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in “ekibine bölgeye daha yakından bakmalarını” söylediği bir incelemenin ardından, yönetim şimdi çim şeridin son 4 metresini kazdırdı ve yerini çakılla doldurdu.

Bu, bir sürücünün Pazar günkü yarış sırasında Tsunoda gibi pist dışında doğru çıkması durumunda, pist limitlerini caydırıcı bulmaya devam edecekleri anlamına geliyor ancak 5. virajın çıkışındaki bariyerlere doğru bir yörüngeye savrulmadan devam edebilecekler.

RB F1 Team VCARB 01 of Yuki Tsunoda after his crash

RB F1 Team VCARB 01 of Yuki Tsunoda after his crash

Photo by: Giorgio Piola

Tsunoda, kazası nedeniyle iyileşme kaydedemeyerek 10. olarak sıralama turlarını tamamladı, bu arada RB takım arkadaşı Daniel Ricciardo Q3 yeniden başladığında son dakika mücadelesinde dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı.

Bayer, RB'nin sonucuyla ilgili olarak, "Bu yıl ikinci kez ikisi de Q3'teydi."

"Dürüst olmak gerekirse, Barselona, Spielberg ve Silverstone'dan sonra tekrar önlerde olmak iyi."

“Araç burada gerçekten iyi ayarlanmıştı. Bence yarışta çok şey mümkün.”

Hungaroring'in daha düşük hızlı düzeninin, sorunlu Barselona güncellemesinden bu yana zorlu yarışlar geçiren RB'ye uygun olup olmadığı sorulduğunda Bayer şu yanıtı verdi: "Buradaki yavaş virajlar bize yardımcı oluyor.”

"Örneğin Daniel'ın arabası tamamen Miami versiyonuna geri döndü. Orada araba ona gerçekten uygundu.”

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