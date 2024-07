FIA, Tsunoda'nın kazasından sonra 5. virajdaki çim şeridi, çakıl havuzuna çevirdi

FIA, 2024 Macaristan Grand Prix'si öncesinde Hungaroring'in 5.virajdaki çim şeridinin bir kısmını, Yuki Tsunoda'nın sıralama turlarındaki kazasına yol açması nedeniyle değiştirdi.

RB sürücüsü, Q3'teki son turunda uzun sağ virajın çıkışında sert bir şekilde kaza yaptı ve aracının sol tarafını virajın kaçış alanının arkasındaki bariyerlere çarptı ve yaralandı.

Tsunoda, Q3'ün sonunda zorlarken pist dışına çıktı ve kaçış alanının sağ kenarında yer alan çim şeridindeki konumu, pistin bu noktasında ortaya çıkan bir soruna karşı savunmasız olduğu anlamına geliyordu.

RB CEO'su Peter Bayer, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Sürücülerin brifinginde bu konu gündeme getirildi."

"Zemin biraz çökmüş ve tümsek kalan yer nedeniyle bir dalga oluşmuş, bu da sosis kerb etkisi yaratıyor. Tsunoda da buna denk geldi." dedi.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in “ekibine bölgeye daha yakından bakmalarını” söylediği bir incelemenin ardından, yönetim şimdi çim şeridin son 4 metresini kazdırdı ve yerini çakılla doldurdu.

Bu, bir sürücünün Pazar günkü yarış sırasında Tsunoda gibi pist dışında doğru çıkması durumunda, pist limitlerini caydırıcı bulmaya devam edecekleri anlamına geliyor ancak 5. virajın çıkışındaki bariyerlere doğru bir yörüngeye savrulmadan devam edebilecekler.

RB F1 Team VCARB 01 of Yuki Tsunoda after his crash

Photo by: Giorgio Piola