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Formula 1 Avusturya GP

FIA, Tsunoda'nın F1'deki potansiyel kural ihlalini değerlendiriyor

Autosport'un haberine göre FIA, RB pilotu Yuki Tsunoda'nın Avusturya Grand Prix'si sıralama turları sırasında hakaret içeren bir ifadede bulunarak Formula 1 kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendiriyor.

Alex Kalinauckas Jonathan Noble
Yuki Tsunoda, Visa Cash Uygulaması RB F1 Takımı

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cumartesi günü Avusturya'da yapılan Q1'in sonunda Tsunoda'nın pit yolunda Zhou Guanyu tarafından geçildikten sonra "Bu adamlar tam bir e*******" dediği görüldü.
Olay sosyal medyada taraftarlar tarafından fark edildi ve konu FIA yetkililerine bildirildi.
Yetkililer, pistteki bir çatışmanın ilk olarak yarış kontrolü tarafından fark edilip değerlendirildikten sonra konunun konunun komiserlere sevk edilip edilmeyeceğini değerlendiriyor.
Söz konusu kural FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1.f Maddesi.
Bu maddeye göre, "FIA'ya, organlarına, üyelerine veya idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar veya kayıp veren herhangi bir söz, eylem veya yazı" varsa, bir yarışmacı kuralları ihlal etmiş sayılacaktır.
ISC Madde 12.2.1.m - "şiddete veya nefrete yönelik her türlü aleni tahriki" kapsar - bu durum için de geçerli olabilir.
2023 sezonunun sonunda, Mercedes ve Ferrari takım patronları Toto Wolff ve Frederic Vasseur, Las Vegas GP sırasında takım patronları için düzenlenen resmi FIA basın toplantısında küfür ettikleri gerekçesiyle FIA tarafından Madde 12.2.1.f uyarınca resmi olarak uyarılmışlardı.

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Alex Kalinauckas
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