FIA, Tsunoda'nın F1'deki potansiyel kural ihlalini değerlendiriyor
Autosport'un haberine göre FIA, RB pilotu Yuki Tsunoda'nın Avusturya Grand Prix'si sıralama turları sırasında hakaret içeren bir ifadede bulunarak Formula 1 kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendiriyor.
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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