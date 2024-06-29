FIA, Tsunoda'nın F1'deki potansiyel kural ihlalini değerlendiriyor

Cumartesi günü Avusturya'da yapılan Q1'in sonunda Tsunoda'nın pit yolunda Zhou Guanyu tarafından geçildikten sonra "Bu adamlar tam bir e*******" dediği görüldü.

Olay sosyal medyada taraftarlar tarafından fark edildi ve konu FIA yetkililerine bildirildi.

Yetkililer, pistteki bir çatışmanın ilk olarak yarış kontrolü tarafından fark edilip değerlendirildikten sonra konunun konunun komiserlere sevk edilip edilmeyeceğini değerlendiriyor.

Söz konusu kural FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarının 12.2.1.f Maddesi.

Bu maddeye göre, "FIA'ya, organlarına, üyelerine veya idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar veya kayıp veren herhangi bir söz, eylem veya yazı" varsa, bir yarışmacı kuralları ihlal etmiş sayılacaktır.

ISC Madde 12.2.1.m - "şiddete veya nefrete yönelik her türlü aleni tahriki" kapsar - bu durum için de geçerli olabilir.