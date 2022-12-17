FIA, Tsunoda'nın arka kanadının bantlanmasının ardından turuncu siyah bayrak konusunda aşırı tepki vermiş

Haberi dinle

Meksika GP'nin ardından FIA, hasarlı bir araca sahip pilotun pite gelerek tamir görmesi için gösterilen siyah turuncu bayrak kullanımı konusunda değişiklik kararı aldı. Haas takımı, sezonun ilk bölümünde bu bayrak nedeniyle haksızlığa uğradığını dile getirmişti.

Haas pilotları 2022'de kırılan ön kanat kenar plakaları nedeniyle üç kez pite çağrıldılar ancak takım, kenar plakalarının kanada bir zincir ile bağlı olması nedeniyle bunun bir risk oluşturmadığını savundu. Kendisinin yaşadığı olayların ardından Haas, Austin'deki yarışın ardından hasarlı dikiz aynasıyla yarışan ve bu aynanın kopmasıyla aynasız bir şekilde mücadeleye devam eden Alpine pilotu Fernando Alonso'yu protesto etmişti.

Yaşananların ardından FIA, turuncu siyah bayrak kullanımını azaltma kararı aldı. Tombazis, bu konuda aşırı tepki verildiğini kabul etti.

Tombazis, "Meksika GP'den itibaren siyah - turuncu bayrak kullanımı kriterlerimizi gözden geçirdik ve daha şimdiden 1-2 araca bu bayrağın gösterilmediği durumlar oldu."

"Bu durumu analiz ettikten sonra değerlendirmemiz, biraz aşırı tepki verdiğimiz şeklindeydi." dedi.

Tombazis, Azerbaycan GP'de AlphaTauri'nin Tsunoda'yı bozulan arka kanadını bantlayarak piste çıkarmasının ardından böyle bir uygulamanın ortaya çıktığını söyledi.

O yarışta takım, Tsunoda'yı pite çağırmıştı. Mekanikerler gevşeyen ve kontrolsüz bir şekilde açılıp kapanan kanadı bantladılar ve Tsunoda'yı o şekilde piste döndürdüler.

Tombazis, "Bakü'de objektif olarak bir aracın gerçekten olmaması gereken bir hasarla çalışmasına izin verildiği bir durum yaşadık."

"Bu, arka kanadı hasar görmüş AlphaTauris'lerden biriydi ve bantlanmıştı ya da buna benzer bir şeydi, bu çok saçmaydı. Açıkça orada, yanlış yaptık."

"Sanırım bu, araçları biraz limitlerde olsalar bile güvensiz olarak görmeye başladığımızda, biraz aşırı tepki yarattı. Bu yüzden bir yönde biraz fazla ileri gittik."

"Amerika GP'den sonra bazı düzeltici önlemler aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Siyah ve turuncu bayrak sorunu, Haas'ın sezon sonunda hâlâ yanıt almak istediği bir sorundu ve yarış kontrolünün eylemleri yıl boyunca incelemeye alındı.

Tombazis, bir aracı neyin siyah ve turuncu bayrak gerektirecek kadar hasarlı olarak sınıflandırdığını belirlemenin zor olduğunu ancak takımların "olayların %99'unda" doğru karar verip araçlarını pite soktuğunu söyledi.

Tombazis, "Bu bizim tarafımızdan herhangi bir müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor, çünkü takımlar bu konuda genel olarak oldukça sorumlu."

"Ancak örneğin eskiden sallanan bir ön kanat kenar plakası gibi bir durumda siyah ve turuncu bir bayrak göstermezdik. Şimdi, temastan kaynaklanan ön kanat hasarı, çeşitli kanat elemanlarının aslında birbirine göre sallandığını görecek kadar büyükse, o zaman bunu tehlikeli olarak kabul ediyoruz."

"Ancak genel olarak takımlar, kenar plakasının yaklaşık 100 mm'lik iç kısmında kanat ayarlama mekanizmasına sahipler ve genellikle temas ettiklerinde, dışarıdan kırılan parçalar, kanadın geri kalanını terk etmeye devam ediyor." dedi.