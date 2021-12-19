FIA törenine katılmaya Hamilton, 2022 sezonun ilk yarışı için 10 sıra grid cezası alabilir

Mercedes pilotu Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarındaki güvenlik aracı periyodunda yaşananlar nedeniyle şampiyonluğu kaybetmesinin ardından üzgün ve öfkeliydi.

Hamilton Abu Dhabi GP'de yaşananların ardından herhangi bir röportaj vermedi, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunmadı. Büyük Britanyalı pilot, Çarşamba günü nişanını alarak, "Sir" unvanını kazandı ancak bu törenin ardından da sessizliğini korudu.

7 kez dünya şampiyonu, Perşembe günü gerçekleştirilen FIA Ödül Töreni'ne de katılmadı. Paris'te gerçekleştirilen törende Toto Wolff da yer almamıştı.

Hamilton, törene gelmeyerek F1 Sportif Düzenlemeleri'ni ihlal etmiş oldu çünkü kurallar gereği şampiyonayı ilk üçte bitiren pilotlar, törende olmak zorundular.

Yönetmeliklerin 6.6. Maddesi şöyle diyor: "Şampiyonayı birinci, ikinci ve üçüncü sırada bitiren sürücüler FIA Ödül Töreni'ne katılmak zorundadır."

Hamilton'ın kural ihlali hakkında konuşan FIA'nın yeni başkanı Sulayem, şunları söylemişti: "Kurallar açık: şampiyonluğu kazanırsanız veya ilk üçe girerseniz, o zaman ödül törenine gelmelisiniz."

"Günün sonunda kural kuraldır. Bu yüzden teknik kuralların uygulanmasının gerekip gerekmediğine ve onları çiğneyip çiğnemediğine bakacağız. Bu yüzden buna bir bakmam gerekiyor."

"Tabii ki kurallarımızı takip etmemiz gerek. Ancak aynı zamanda bu, şampiyonumuzu spor hakkı da iyi hissettirmemizi engellemiyor."

"İnsanlara karşı hoş olmak kolay bir şey. Hoş olmak da ucuz bir şey. Bu, insanları motive etmek için de önemli. Fakat eğer ortada ihlal edilen bir şey varsa, o konuda af olmaz."

Hamilton, bu ihlalinden dolayı para cezası alabilir. Bir diğer seçenek ise Hamilton'a kınama cezası verilmesi.

Hamilton, sene bitmeden bir kınama cezası alırsa; bu onun bu sezonki 3. kınama cezası olacak. Bu da Hamilton'ın 10 sıralık bir grid cezası alacağı anlamına geliyor.

Bir sezon içerisinde 3 kez kınama cezası alınması durumunda 10 sıralık bir grid cezası verilmekte.

FIA Sportif Regülasyonları'nda, "Aynı şampiyona içerisinde 3 kez kınama cezası alan herhangi bir pilot, 3. kınama cezasını aldığı etkinliğin yarışında 10 sıra grid cezası alacak. Eğer 3. kınama cezası yarış esnasında yaşanan bir olaydan ötürü verilirse; 3. kınama cezasını alan pilot bir sonraki yarışta 10 sıra grid cezası alacak." ifadelerine yer veriliyor.

Yani eğer Hamilton; yıl bitmeden önce kınama alırsa, bu yılki üçüncü kınaması olacağından 2022 Bahreyn Grand Prix'si için 10 sıra grid cezası alacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images