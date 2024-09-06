FIA, "tepki süresi olmaması nedeniyle" bu yıl ön kanat kurallarını değiştirmeyecek

Red Bull ve Ferrari takım patronları İtalya Grand Prix'sinden sonra yaptıkları açıklamada McLaren ve Mercedes araçlarının ön kanatlarındaki belirgin esneme seviyesi konusunda FIA'dan bir açıklama isteyeceklerini söylediler.

Monza'daki antrenman seanslarında aracın ön tarafına yerleştirilen kameralar, özellikle McLaren ve Mercedes'in ön kanatlarında esneme olduğunu gösterdi.

Bunun üzerine yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Hafta başında yapılan FIA açıklamasında, tüm takımların ön kanatlarının 2024 düzenlemelerine uygun olduğu belirtildi.

FIA tek koltuklu yarış direktörü Nikolas Tombazis, Auto, Motor und Sport'a verdiği bir röportajda federasyonun tutumuna açıklık getirdi.

Tombazis, “FIA gerekirse en erken 2025'e kadar tepki vermeyecektir."

"Bu sadece aerodinamiyi değil aynı zamanda parçaların yapısını da etkileyecek."

"Yeni kuralları bugün açıklasak bile, takımların yılın kalanı için bu değişiklikleri uygulama zamanları olmayacak.” dedi.