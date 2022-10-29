FIA, tartışmalar nedeniyle siyah - turuncu uyarı bayrağı kullanımını azaltacak

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Bunun yerine, kazalarda hasar gördükten sonra araçlarının güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak ve ardından yönetim kurulu tarafından yapılan yarışma içi soruşturmalarda durumun böyle olduğunu kanıtlamak takımların sorumluluğunda olacak.

Siyah - turuncu bayrak, araçlarında hasar olan ve güvenlik tehdidi oluşturduğu düşünülen pilotlara, pite gelerek tamir işlemi görmeleri için gösteriliyor. O bayrağın sallandığı pilotlar, o turun sonunda pite gelmek zorunda oluyorlar.

Bu konu, Haas takımının Red Bull pilotu Sergio Perez ve Alpine pilotu Fernando Alonso'yu yarışı hasarlı araçlarla tamamladıkları gerekçesiyle protesto etmesi nedeniyle Amerika GP'den bu yana sıkça konuşuldu.

Haas, Kevin Magnussen'in bu sene Kanada, Macaristan ve Singapur yarışlarında ön kanat kenar plakasına aldığı hasarlar nedeniyle bu bayrağı görmesinin ve rakiplerine benzer tutum sergilenmemesinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

O yarışlarda Magnussen'in aracı güvenlik tehdidi oluşturduğu nedeniyle tamir için pite çağrılmıştı. Haas, bu konu hakkında rakiplerine karşı farklı tutum sergilendiğini düşündüğü için protesto etti. Perez, Amerika'da ön kanat kenar plakasına hasar almış, o parça 5 tur sallandıktan sonra kopmuştu. Alonso'nun sağ dikiz aynası birçok tur sallandıktan sonra koptu ve Alonso aynasız bir şekilde yarışı tamamladı.

Haas'ın Perez konusunda yaptığı protesto, Red Bull'un kenar plakasının güvensiz bir şekilde hareket etmediğini gösterdiği fotoğrafla savunuldu ve FIA bu açıklamadan memnun kaldığı için kabul edilmedi.

Alonso için yapılan protesto ilk başta kabul edilmişti ve bunun sonucunda Alonso'ya 30 sn zaman cezası verildi. Ancak sonrasında Alpine'in itirazı kabul edildi ve yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso'ya verilen cezanın iptal edilmesinin ardından FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, gelecekte siyah - turuncu bayrak kullanımı için bir inceleme başlatacağını söyledi.

Motorsport.com, F1 takımlarıyla bu konu hakkında ortak karar alındığını öğrendi.

2022'de Magnussen'in yaşadığı olaylarda bir yaptırımın olup diğer olaylarda yaptırımın olmaması kızgınlığa sebep olmuştu.

FIA Uluslararası Spor Kuralları'nda bu bayrağın kullanımı için, "Bu bayrak, aracında mekanik bir sorun bulunan ve muhtemelen hem o pilotu hem de diğerlerini tehlikeye sokmasından endişe edilen durumlarda kullanılmalıdır. Bayrak sallandıktan sonraki turda pilot durmak zorundadır."

"Mekanik sorunlar baş denetçiyi tatmin edecek şekilde düzeltildiğinde, araç yarışa yeniden katılabilir." deniyor.

Siyah-turuncu bayrak kullanımı, Cuma günü 2022 Meksika GP'sinin ilk seansı öncesinde F1 takım patronları arasında gerçekleştirilen bir toplantıda tartışıldı.

Bayrağın önümüzdeki yarışlarda nasıl kullanılacağıyla ilgili yapılan görüşmelerin ardından, F1 takımlarının araç hasarlı olsa bile bir parçanın aniden güvenlik sorunu haline gelmeyeceğini kanıtlamak için çok fazla veriye sahip olduğu, dolayısıyla da hakemlerin/yarış kontrolün artık otomatik uyarı verme eğiliminde olmayacağı sonucuna varıldı.

Bir bakıma F1, diğer kategorilerden farklı bir düzenlemeye tabi tutuluyor. Diğer kategorilerde sürücüler veri eksikliği nedeniyle hasar aldıklarının farkında olmadan yarışıyor olabilirler ve bu nedenle güvenliği sağlamak amacıyla onları pite almak, yarış hakemlerinin sorumluluğu olarak görülüyor.

FIA'nın incelemesi sonucunda F1 için herhangi bir kural değişikliği planlanmıyor. Bunun yerine FIA, araçlarının güvenli şekilde çalışmasını sağlama sorumluluğunu takımlara bırakacak. Fakat hasar açıkça görülebiliyorsa, o zaman devreye girip, derhal soruşturma yapacaklar.