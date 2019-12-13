FIA, tartı kurallarında değişikliğe gidiyor

FIA, bu yıl Pierre Gasly'nin Azerbaycan'da Sergio Perez'in ise Austin’de pit yolundan başlamasına sebep olan ağırlık kontrolü prosedüründe değişiklik yapmayı düşünüyordu.

Standart prosedürde; eğer bir takım, sürücüsünün pit girişindeki kırmızı ışığı kaçırdığını fark ederse araç üzerinde çalışmadan aracı tartıya geri itebilir ancak bu durumda sürücüye bir kınama veriliyor.

Ancak eğer araç üzerinde çalışılmışsa, hakemlerin pit yolundan başlama cezası vermekten başka seçenekleri olmuyor.

Bununla birlikte Charles Leclerc'in belirtilenden daha farklı ağırlığa sahip olmasına sadece para cezası verilince, bu kural Red Bull takım patronu Christian Horner'ın tepsini çekti.

Horner, "Aracınız izin verilen ağırlıktan 50 kilogram farklı olsa bile, bunun cezası tartıya girmemenin cezasından daha düşük oluyor." demişti.

Bu konu hakkında Dünya Motor Sporları Konseyi'nde görüşme yapan FIA, kurallarda değişiklik yapma kararı aldı ve hakemlere o an uygun gördükleri cezayı verme hakkı tanıdı.

Buna göre hakemler, tartıyı kaçıran pilotlara artık sabit bir ceza vermek yerine o an uygun gördükleri cezayı verecekler.