FIA, takla barı testleri konusunda son adımı atmaya hazırlanıyor
FIA, Çarşamba günü tüm takımların teknik direktörleri ile yapacağı toplantıda, 2023 Formula 1 araçlarının tabi tutulacağı yeni takla barı testlerinin detaylarını görüşecek.
Silverstone'da Guanyu Zhou'nun geçirdiği ağır kaza, Çinli pilotun aracındaki takla barının parçalanmasına sebep vermiş, olayın ardından konuyu incelemeye alan FIA, takla barı testlerinin sıkılaştırılacağını söylemişti.
Alfa Romeo kazadan bu yana FIA ile yakın bir şekilde çalışmakta, bunun yanı sıra diğer takımların da görüşleri alınmakta ve kendilerinden olası değişiklikler hakkında geri bildirim istenmekte.
Bu konu, tek koltuklu yarış serileri sorumlusu Nikolas Tombazis tarafından yönetilen FIA teknik danışma komitesinin özel toplantısında tartışılacak.
Toplantının çıkması beklenen sonuçlardan biri, bu sene yalnızca Alfa Romeo tarafından kullanılan "bıçak tipi takla barı" tasarımının yasaklanması.
Takımlara, 2023 şasi tasarımlarını daha sıkı testlere tabi tutulabilecek şekilde değiştirebilecekleri kadar zaman tanımak için, herhangi bir kural değişikliğinin mümkün olan en kısa sürede onaylanması gerekiyor.
Fransa GP'sinde konuşan Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, İsviçreli takımın FIA ile işbirliği içinde olduğunu doğruladı.
Autosport'a konuşan Monchaux, "Analiz hala devam ediyor, ilk günden beri FIA ile kazayı yeniden canlandırmaya ve elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.
“Bu kolay bir iş değil. Henüz iç soruşturmalar tamamen bitmedi, bu yüzden açıklayabileceğim bir şey yok. Bir açıklama yapılacaksa, bu FIA tarafından gerçekleştirilecek."
Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Ayrıca, FIA tüm takımlardan geri bildirimde bulunmalarını istedi ve potansiyel olarak hangi alanları iyileştirebileceğimizi görmek için kendi takla barlarına birkaç bazı farklı kuvvetler uyguladı."
"Gelecekte birtakım değişiklikler olabilir. Ancak FIA'nın bazı yeni öneriler ve ek testler ile kapanmadan [yaz tatili] önce geri döneceğine inanıyorum, tüm takımların geri bildirimlerinden ne çıkaracaklarını görmeliyiz.” dedi.
McLaren teknik direktörü James Key, Zhou kazasında çok farklı kuvvetlerle karşılaştıklarını, bunun benzeri görülmemiş olduğunu kabul etti.
Key, "Bu durumdan farklı kuvvetler türetmenin epey karışık olduğunu kabul ediyorum. Ancak FIA, kesinlikle takımların bu konuda test yapmasına yardımcı olmak için çok çalışıyor."
"Benzersiz bir dizi koşulla oldukça korkutucu bir kazaydı, bunun gibi herhangi bir şey her zaman güvenlik açısından yeni sonuçlar çıkarır -takımların ve FIA'nın gelecek yıl için tartıştığı şey de tam olarak bu."
“Daha önce de belirtildiği gibi, 2023 için geçmemiz gereken bir tür ek yanal yükleme testi veya bunun gibi bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.
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