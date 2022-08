FIA, takla barı testleri konusunda son adımı atmaya hazırlanıyor

Silverstone'da Guanyu Zhou'nun geçirdiği ağır kaza, Çinli pilotun aracındaki takla barının parçalanmasına sebep vermiş, olayın ardından konuyu incelemeye alan FIA, takla barı testlerinin sıkılaştırılacağını söylemişti.

Alfa Romeo kazadan bu yana FIA ile yakın bir şekilde çalışmakta, bunun yanı sıra diğer takımların da görüşleri alınmakta ve kendilerinden olası değişiklikler hakkında geri bildirim istenmekte.

Bu konu, tek koltuklu yarış serileri sorumlusu Nikolas Tombazis tarafından yönetilen FIA teknik danışma komitesinin özel toplantısında tartışılacak.

Toplantının çıkması beklenen sonuçlardan biri, bu sene yalnızca Alfa Romeo tarafından kullanılan "bıçak tipi takla barı" tasarımının yasaklanması.

Takımlara, 2023 şasi tasarımlarını daha sıkı testlere tabi tutulabilecek şekilde değiştirebilecekleri kadar zaman tanımak için, herhangi bir kural değişikliğinin mümkün olan en kısa sürede onaylanması gerekiyor.

Fransa GP'sinde konuşan Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, İsviçreli takımın FIA ile işbirliği içinde olduğunu doğruladı.

Autosport'a konuşan Monchaux, "Analiz hala devam ediyor, ilk günden beri FIA ile kazayı yeniden canlandırmaya ve elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

“Bu kolay bir iş değil. Henüz iç soruşturmalar tamamen bitmedi, bu yüzden açıklayabileceğim bir şey yok. Bir açıklama yapılacaksa, bu FIA tarafından gerçekleştirilecek."

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images