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Formula 1 / Son dakika

FIA, takımların açıkları kullanmaktansa yardımcı olmalarını umuyor

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FIA, takımların açıkları kullanmaktansa yardımcı olmalarını umuyor
Ekleyen:
, Şef Editör
13 Kas 2019 15:02

FIA, Formula 1 takımlarının 2021 F1 kurallarındaki olası açıkları kullanmaktansa erkenden kendilerine haber vereceği konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

2021'de uygulanmaya başlayacak olan yeni F1 kurallarında aerodinamik anlamda çok ciddi değişiklikler olacak. Araçta yer alan kanatlar basitleşecek, bargeboard kaldırılacak ve zemin etkisi büyük önem kazanacak.

Kurallar, takımların olası açıkları kullanmasının önüne geçebilmek için özel isimler göreve alındı ve kurallar detaylı bir şekilde yazıldı. 

Yani FIA, kuralları net bir şekilde belirlemeden önce planlanan kurallara göre ortaya çıkabilecek açıklar üzerinde çalışan mühendisler görevlendirdi.

Motorsport.com'a konuşan Nikolas Tombazis, "Bir şeyleri bulmanın bir yolu budur. Bu sayede iyi bir şekilde yazılmamış 2-3 alan bulduk ve son birkaç ayda kuralları daha iyi bir şekilde yazdık."

"Takımların adil olma oranına bakarsak, hepsinin bu konuda sorumluluk alacağını ve kurallarda bir istikrarsızlık olması halinde bunu bize bildirerek çözüm bulmamızı sağlayacağını düşünmüyorum."

"Neler çıkabilir bilmiyorum. Umarım çoğu şeyi düşünmüşüzdür. Ancak takımların bunu hayırsever oldukları için yapacaklarını düşünmüyorum."

"Takımların yaklaşımları ya da risk altında olup olmamaları bu konuyu belirleyecek. Bir açık bulduklarında, bunun kuralların amacının dışında olup olmadığını bilirler. Kuralları belli bir noktaya kadar değiştirebilir ve düzenleyebiliriz."

"Üzeri kapalı olan ve 3 ay sonra kaybedecekleri bir sistem üzerinde 3 ay boyunca çalışmak istemeyebilirler."

"Bu yüzden bazen takımlar bir şey keşfettiklerinde, onun üzerinde kaynak harcamadan önce yasaklanıp yasaklanmayacağından emin olmak isterler." dedi.

Tombazis, bu yaklaşımın bu seneki aerodinamik kural değişikliklerinde işe yaramasından dolayı umutlu olduğunu söyledi.

Bu tür bir yaklaşım, 2009'daki büyük kural değişikliklerinde Ross Brawn'ın ekibinin öncülüğünü yaptığı çift katmanlı difüzör tarzında bir açığın önüne geçilmesinde yardımcı olacak.

Tombazis'in kaynakların harcanmasıyla ilgili konu, doğrudan maddi konuyu içermiyor çünkü 2021 araçları hazırlanırken bütçe sınırı devrede olmayacak. Ancak rüzgar tüneli ya da CFD testlerinde kısıtlama olacağı için bu tür çözümler üzerinde boşa kaynak harcamamak önemli olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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