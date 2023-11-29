FIA, takımların 2023'te yeterince hızlanamamasına şaşırmış
FIA, 2023 sezonunun sonunda Formula 1 gridinin da hızlı olmasını beklediği için sonuçlara şaşırmış.
2022'de uygulamaya konan yeni düzenlemelerle grid düzeni değişti ve takımlar arasında performans bulmaya yönelik gelişim çalışmaları başladı.
Red Bull, bu yıl 22 yarışın 21'ini kazanarak bu alanda zirvede yer alırken, diğerleri de ileriye doğru iyi adımlar attı.
Aston Martin geçen yıl geride kalsa da bu yıl öne fırlarken, McLaren son yılların en büyük sezon için gelişimine imza attı.
Ancak FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis, takımların daha da hızlanmasını beklediği için sonuca şaşırmış.
Tombazis, Speedcafe'e verdiği demeçte, "Biraz daha hızlı olmalarını bekliyordum."
"Ne kadar olduğunu söyleyemem çünkü taban kurallarını biraz değiştirdik."
"Fakat daha fazlasını bekliyorduk." dedi.
2023 öncesinde, geçen yıl yaşanan dalgalanma problemlerini çözmek için tabanda değişiklikler yapıldı.
Bu değişiklikle araçların sahip olduğu yere basma gücü miktarında azalma meydana geldi.
Mevcut zemin etkili araçlar yere ne kadar yakın giderse, o kadar çok performansa sahip oluyor ancak bu yakınlığı doğru şekilde ayarlamak çok önemli.
2022/2023 pole pozisyonu farkları:
|Yarış
|2022 Pole
|2023 Pole
|Fark
|Not
|Bahreyn
|1:30.558
|1:29.708
|-0.850
|Suudi Arabistan
|1:28.200
|1:28.265
|+0.065
|Avustralya
|1:17.868
|1:16.732
|-1.136
|Azerbaycan
|1:41.359
|1:41.697
|+0.338
|Miami
|1:28.796
|1:26.841
|-1.955
|Asfalt yenilendi
|Monaco
|1:11.376
|1:11.365
|-0.011
|İspanya
|1:18.750
|1:12.272
|-6.478
|Pist düzeni değişti
|Kanada
|1:21.299
|1:25.858
|+4.559
|2023'te yağmur yağdı
|Avusturya
|1:04.984
|1:04.440
|-0.544
|Britanya
|1:40.983
|1:26.720
|-14.263
|2022'de yağmur yağdı
|Macaristan
|1:17.377
|1:16.609
|-0.768
|Belçika
|1:43.665
|1:46.168
|+2.503
|2023'te yağmur yağdı
|Hollanda
|1:10.342
|1:10.567
|+0.225
|2023'te yağmur yağdı
|İtalya
|1:20.161
|1:20.294
|+0.133
|Singapur
|1:49.412
|1:30.984
|-18.428
|2022'de yağmur yağdı
|Japonya
|1:29.304
|1:28.877
|-0.427
|Katar
|1:23.778
|Yarış 2022'de yapılmadı
|Amerika
|1:34.356
|1:34.723
|+0.367
|Mexico City
|1:17.775
|1:17.166
|-0.609
|Sao Paulo
|1:11.674
|1:10.727
|-0.947
|Las Vegas
|1:32.726
|
Yeni etkinlik
|Abu Dabi
|1:23.824
|1:23.445
|-0.379
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