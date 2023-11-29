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Formula 1
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FIA, takımların 2023'te yeterince hızlanamamasına şaşırmış

FIA, 2023 sezonunun sonunda Formula 1 gridinin da hızlı olmasını beklediği için sonuçlara şaşırmış.

Editör Ezel Tan
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

2022'de uygulamaya konan yeni düzenlemelerle grid düzeni değişti ve takımlar arasında performans bulmaya yönelik gelişim çalışmaları başladı.

Red Bull, bu yıl 22 yarışın 21'ini kazanarak bu alanda zirvede yer alırken, diğerleri de ileriye doğru iyi adımlar attı.

Aston Martin geçen yıl geride kalsa da bu yıl öne fırlarken, McLaren son yılların en büyük sezon için gelişimine imza attı.

Ancak FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis, takımların daha da hızlanmasını beklediği için sonuca şaşırmış.

Tombazis, Speedcafe'e verdiği demeçte, "Biraz daha hızlı olmalarını bekliyordum."

"Ne kadar olduğunu söyleyemem çünkü taban kurallarını biraz değiştirdik."

"Fakat daha fazlasını bekliyorduk." dedi.

2023 öncesinde, geçen yıl yaşanan dalgalanma problemlerini çözmek için tabanda değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikle araçların sahip olduğu yere basma gücü miktarında azalma meydana geldi.

Mevcut zemin etkili araçlar yere ne kadar yakın giderse, o kadar çok performansa sahip oluyor ancak bu yakınlığı doğru şekilde ayarlamak çok önemli.

2022/2023 pole pozisyonu farkları:

Yarış 2022 Pole 2023 Pole Fark Not
Bahreyn 1:30.558 1:29.708 -0.850  
Suudi Arabistan 1:28.200 1:28.265 +0.065  
Avustralya 1:17.868 1:16.732 -1.136  
Azerbaycan 1:41.359 1:41.697 +0.338  
Miami 1:28.796 1:26.841 -1.955 Asfalt yenilendi
Monaco 1:11.376 1:11.365 -0.011  
İspanya 1:18.750 1:12.272 -6.478 Pist düzeni değişti
Kanada 1:21.299 1:25.858 +4.559 2023'te yağmur yağdı
Avusturya 1:04.984 1:04.440 -0.544  
Britanya 1:40.983 1:26.720 -14.263 2022'de yağmur yağdı
Macaristan 1:17.377 1:16.609 -0.768  
Belçika 1:43.665 1:46.168 +2.503 2023'te yağmur yağdı
Hollanda 1:10.342 1:10.567 +0.225 2023'te yağmur yağdı
İtalya 1:20.161 1:20.294 +0.133  
Singapur 1:49.412 1:30.984 -18.428 2022'de yağmur yağdı
Japonya 1:29.304 1:28.877 -0.427  
Katar   1:23.778   Yarış 2022'de yapılmadı
Amerika 1:34.356 1:34.723 +0.367  
Mexico City 1:17.775 1:17.166 -0.609  
Sao Paulo 1:11.674 1:10.727 -0.947  
Las Vegas   1:32.726  

Yeni etkinlik
Abu Dabi 1:23.824 1:23.445 -0.379  
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