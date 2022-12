FIA, taban kuralları konusunda doğru adımları attığından emin

Yer etkisi konseptinin geri dönüşünün ilk sezonu, araç takibinin kolaylaşması ve geçiş sayısının artması gibi olumlu noktaların yanı sıra birtakım sorunlara da sahne oldu. Bu sorunların en büyüğü, sezon öncesi testlerinde ve ilk yarışlarda takımları ciddi anlamda etkileyen dalgalanma sorunuydu.

Araçlar yere yapışırken oluşan hava boşluklarından ötürü tabiri caizse araçların zıplamasına sebep olan bu sorunun çözümü sürüş yüksekliğini arttırmak, ancak bu da performans düşüşüne sebep olmakta ve takımları ikilemde bırakmaktaydı.

Sonuç olarak bu konuda bir adım atmaya karar veren ve ilk aşamada maksimum dalgalanma seviyesini kontrol altına alan FIA, gelecek sezondan itibaren minimum sürüş yüksekliğini arttıracak. Bu değişiklik bazı takımlar tarafından olumsuz karşılanırken, başını Mercedes'in çektiği bazı takımlar tarafından ise desteklendi.

Ancak Abu Dhabi'de dalgalanma sorununun yeniden görülmesi sonucu değişikliklerin gerekli olup olmadığı da sorgulandı.

Bu konuda Autosport/Motorsport.com'a konuşan Nikolas Tombazis, doğru olanı yaptıklarından şüphe duymadıklarını öne sürüyor.

Sezon ortası devreye giren direktifi yorumlayan Tombazis, "Pragmatik, kısa vadeli bir çözüm ve orta vadeli bir çözüm bulmaya çalıştık."

"Bu çözüm belki dalgalanmayı tamamen ortadan kaldırmayacak ama hiç olmazsa biraz azaltacak." dedi.

