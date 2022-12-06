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Formula 1 Haberler

FIA, taban kuralları konusunda doğru adımları attığından emin

FIA tek koltuklu yarış serileri sorumlusu Nikolas Tombazis, gelecek sezondan itibaren sürüş yüksekliğinin arttırılmasını savunuyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Altay Gök
FIA, taban kuralları konusunda doğru adımları attığından emin
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Yer etkisi konseptinin geri dönüşünün ilk sezonu, araç takibinin kolaylaşması ve geçiş sayısının artması gibi olumlu noktaların yanı sıra birtakım sorunlara da sahne oldu. Bu sorunların en büyüğü, sezon öncesi testlerinde ve ilk yarışlarda takımları ciddi anlamda etkileyen dalgalanma sorunuydu.

Araçlar yere yapışırken oluşan hava boşluklarından ötürü tabiri caizse araçların zıplamasına sebep olan bu sorunun çözümü sürüş yüksekliğini arttırmak, ancak bu da performans düşüşüne sebep olmakta ve takımları ikilemde bırakmaktaydı.

Sonuç olarak bu konuda bir adım atmaya karar veren ve ilk aşamada maksimum dalgalanma seviyesini kontrol altına alan FIA, gelecek sezondan itibaren minimum sürüş yüksekliğini arttıracak. Bu değişiklik bazı takımlar tarafından olumsuz karşılanırken, başını Mercedes'in çektiği bazı takımlar tarafından ise desteklendi.

Ancak Abu Dhabi'de dalgalanma sorununun yeniden görülmesi sonucu değişikliklerin gerekli olup olmadığı da sorgulandı.

Bu konuda Autosport/Motorsport.com'a konuşan Nikolas Tombazis, doğru olanı yaptıklarından şüphe duymadıklarını öne sürüyor.

Sezon ortası devreye giren direktifi yorumlayan Tombazis, "Pragmatik, kısa vadeli bir çözüm ve orta vadeli bir çözüm bulmaya çalıştık."

"Bu çözüm belki dalgalanmayı tamamen ortadan kaldırmayacak ama hiç olmazsa biraz azaltacak." dedi.

Mechanics and marshals clear the grid as the drivers prepare to start the race

Mechanics and marshals clear the grid as the drivers prepare to start the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Yas Marina'nın engebeli bir pist olduğunu, bu nedenle sorunla yeniden karşılaştıklarını söylemekle birlikte, sorunun tamamen ortadan kalkmadığını fark etmelerini de bir artı olarak görüyor.

Wolff, "Bunun artık bir sorun olmadığı sonucuna varıyorsunuz, ancak dalgalanma açısından en kötü olmayacağını düşündüğünüz pistlerden birinde sorunla yeniden karşılaşıyorsunuz."

"Bence burada bununla karşılaşmak iyi oldu."

Bu konuda Wolff'e katılan George Russell ise, "FIA'nın sürüş yüksekliğini arttırması bu konuda önemli bir adım olacak."

"Dalgalanma insan bedeni için epey yorucu. Virajlarda zıplayan, düzlükte biraz aşağı inen bir araçla sürüş yapmanın nasıl bir şey olduğunu unutmuşum.

"Gelecek yıl Bahreyn'e bunların hiçbiri olmadan gidersem mutlu olacağım." dedi.

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