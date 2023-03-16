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FIA, Suudi Arabistan'daki 3. DRS aktivasyon noktasının yerini değiştirdi

FIA, bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'sinde tehlikeli durumları önlemek için Cidde cadde pistindeki üçüncü DRS algılama noktasını son virajın sonrasına taşıdı.

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FIA, Suudi Arabistan'daki 3. DRS aktivasyon noktasının yerini değiştirdi
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Pistte yer alan üç DRS aktivasyon noktasından sonuncusu, son U virajdan önceki frenleme noktasında yer alıyor ve iki uzun düzlüğü birbirine bağlıyordu.

2021'deki ilk yarışta, o dönemde şampiyonluk mücadelesi veren Max Verstappen ve Lewis Hamilton bu bölümde bazı taktiksel mücadeleler sergilemişlerdi.

Verstappen, bu bölümde kasıtlı olarak yavaşlayarak DRS desteğini alıyor, bu sayede birinci virajdan önce DRS açarak rakibini yeniden kolayca geçebiliyordu.

Benzer taktikler geçen seneki yarışta Verstappen ile Ferrari pilotu Charles Leclerc arasında da uygulandı. Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, kedi - fare oyunu olmaması için üçüncü DRS aktivasyon noktasının yerinin değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 ,and Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 ,and Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

FIA bu çağrıya olumlu cevap verdi ve 27. viraj öncesindeki frenleme bölgesinde yer alan üçüncü DRS aktivasyon noktasını ana düzlüğe taşıdı. Yarış öncesinde yayınlanan etkinlik notlarında, üçüncü DRS aktivasyon noktasının U virajdan 170 mt sonra konumlandırıldığı, bu sayede pilotların son viraj öncesinde hatalı frenleme yapmayacakları bildirildi.

FIA, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada geçişleri kolaylaştırmak veya çok kolay görülen pistlerde daha zorlu hale getirmek için beş pistte DRS bölgelerini değiştireceğini duyurmuştu.

Bahreyn'deki sezon açılışında ilk DRS bölgesi kısaltıldı. Melbourne, Bakü ve Miami'de ise daha fazla değişiklik yapılacak.

Cidde cadde pistindeki görünürlüğü iyileştirmek için üst üste ikinci yıl değişiklik yapıldı. Pistteki en hızlı kör virajlardan ikisi olan 14. ve 20. virajlarda, daha iyi görüş hatları ve genişletilmiş kaçış alanları oluşturmak için birkaç bariyer geri alındı.

Güvenlik endişelerini daha da gidermek için, ultra hızlı pistin 22 ve 23. virajlarına eklenen bordürlerle o bölgedeki hızın 50 km/s kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Bazı diğer virajlarda da bordürlerde değişiklik yapıldı.

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