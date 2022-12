FIA, sürücülerin izin alınmaksızın siyasi yorumda bulunmasını yasakladı!

Güncellenmiş kural kitabının 12.2.1.n sayılı maddesine göre pilotlar, "Uluslararası seriler için FIA, yerel seriler için ise yetkili federasyon tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadıkça, genel tarafsızlık ilkesini ihlal edecek şekilde siyasi, dini ve kişisel ifadelerin veya yorumların genel olarak yapılması ve sergilenmesi halinde kuralları ihlal etmiş sayılacaklar."

Bu değişikliğin son birkaç yıldır pilotların toplumsal meselelere tepki göstermesi ve bu tepkilerin tartışma yaratmasından ötürü yapıldığı söylenebilir

Bugüne kadar gördüğümüz en kuvvetli tepki, Lewis Hamilton'ın 2020 Toskana GP'si öncesi giydiği bir tişörttü. Tişörtün ön tarafında "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın" şeklinde bir yazı, arka tarafında ise Taylor'un bir resmi ve "onun adını söyleyin" ibaresi bulunmaktaydı.

Taylor, Kentucky Louisville'de yaşayan siyahi bir tıp teknisyeniydi ve bir narkotik soruşturması sırasında evini aramaya çalışan bir polis memuru tarafından öldürülmüştü. Söylenenlere göre Taylor'ın erkek arkadaşı Kenneth Walker davetsiz misafir olduğunu düşünerek polise ateş etmiş, polis de karşılık vermişti. Davası devam eden Walker, kısa süre önce yetkililerle anlaşmaya vardı.

Hamilton'ın podyumda tişört giymesi FIA tarafından incelemeye alınmış ve federasyon Rusya GP'si öncesi bu konuda bir direktif yayınlayarak bu durumun tekrarlanmasını engellemişti. Pilotların podyumda ve yarış sonrası röportajlarda sadece boyuna kadar açık olan yarış tulumlarını giyebileceklerini söyleyen direktif, şu anda F1 Sportif Yönetmelikleri'nde de yer alıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images