FIA, sürücülerin izin alınmaksızın siyasi yorumda bulunmasını yasakladı!

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Güncellenmiş kural kitabının 12.2.1.n sayılı maddesine göre pilotlar, "Uluslararası seriler için FIA, yerel seriler için ise yetkili federasyon tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadıkça, genel tarafsızlık ilkesini ihlal edecek şekilde siyasi, dini ve kişisel ifadelerin veya yorumların genel olarak yapılması ve sergilenmesi halinde kuralları ihlal etmiş sayılacaklar."

Bu değişikliğin son birkaç yıldır pilotların toplumsal meselelere tepki göstermesi ve bu tepkilerin tartışma yaratmasından ötürü yapıldığı söylenebilir

Bugüne kadar gördüğümüz en kuvvetli tepki, Lewis Hamilton'ın 2020 Toskana GP'si öncesi giydiği bir tişörttü. Tişörtün ön tarafında "Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın" şeklinde bir yazı, arka tarafında ise Taylor'un bir resmi ve "onun adını söyleyin" ibaresi bulunmaktaydı.

Taylor, Kentucky Louisville'de yaşayan siyahi bir tıp teknisyeniydi ve bir narkotik soruşturması sırasında evini aramaya çalışan bir polis memuru tarafından öldürülmüştü. Söylenenlere göre Taylor'ın erkek arkadaşı Kenneth Walker davetsiz misafir olduğunu düşünerek polise ateş etmiş, polis de karşılık vermişti. Davası devam eden Walker, kısa süre önce yetkililerle anlaşmaya vardı.

Hamilton'ın podyumda tişört giymesi FIA tarafından incelemeye alınmış ve federasyon Rusya GP'si öncesi bu konuda bir direktif yayınlayarak bu durumun tekrarlanmasını engellemişti. Pilotların podyumda ve yarış sonrası röportajlarda sadece boyuna kadar açık olan yarış tulumlarını giyebileceklerini söyleyen direktif, şu anda F1 Sportif Yönetmelikleri'nde de yer alıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Son iki yıldır toplumsal meselelerle ilgili sesini yükselten bir diğer isim ise geçen sezonun ardından emekliye ayrılan Sebastian Vettel.

Alman pilot, özellikle çevresel ve siyasi konularda farkındalığı artırmak için giydiği kıyafetlerle birçok kez sınırları zorladı.

Vettel'in giydiği tişörtlerin en önemli örnekleri olarak 2021 Macaristan yarış hafta sonunda LGBTi+ haklarını savunmak için giydiği "Same Love" tişörtü ve 2022 Kanada yarış hafta sonunda Alberta'da yer alan bir petrol kumu şirketinin faaliyetlerini protesto etmek için giydiği "Kanada'nın iklim suçu olan katran kumu madenciliğini durdurun" tişörtü gösterilebilir.

Sebastian Vettel, Aston Martin, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Kısıtlamalara yol açan olay henüz belli değil, ancak FIA'nın pilotların siyasi açıklamalarda bulunmasına tolerans göstermediği biliniyor.

Federasyon için en çok önem taşıyan husus ise podyum törenlerinde herhangi bir aksilik yaşanmaması, geçmişte bu konuda organizatörlere birçok yaptırım uygulandı.

Bu yaptırımlara en önemli örneklerden biri, 2006 sezonunda Türkiye GP'si organizatörlerinin aldığı 5 milyon dolarlık para cezası. Cezanın sebebi ise galip Felipe Massa'nın kupasının sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından takdim edilmesiydi.

İspanya'daki Jerez pisti de 1997'de belediye başkanının podyumda planlanmamış bir şekilde yer alması nedeniyle F1 takvimindeki yerini kaybetmişti.