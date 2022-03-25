FIA, sürücülerin cuma günkü basın etkinliklerini iptal etti

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Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonunun başlangıcından hemen sonra, pistin yakınlarındaki bir Aramco tesisine füze saldırısı düzenlenmişti.

Bu tesisin pistten yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olduğu tahmin ediliyor ve yangın oldukça büyük olduğu için, dumanlar pistten bile görülebiliyordu. Hatta Verstappen, yanık kokusu aldığı için takımdan aracı incelemesini dahi istedi.

Hafta sonunun geri kalanında bu füzeli saldırıların devam etme tehlikesi var fakat Formula 1, hükumetin kendilerine gerekli garantileri vermesinin ardından hafta sonuna devam etme kararı aldı.

İkinci antrenman seansından önce takım patronları ve sürücüleri acil toplantıya çağıran F1 yönetimi, hafta sonunun normal şekilde devam edeceği konusunda tarafları bilgilendirdi.

15 dakika geç başlayan ikinci seans sorunsuz şekilde gerçekleşti ve akşam saatlerinde bir başka toplantı daha olacağı söylendi.

Geleneksel olarak, ikinci antrenman seansının ardından tüm sürücüler basın karşısına çıkar ve gün boyunca yaşananlar hakkında soruları yanıtlardı. Ancak Suudi Arabistan'daki basın seansı, FIA'nın talebi üzerine iptal edildi. Aynı şekilde takım patronları da basın karşısına çıkmayacak.

Bu kararın nedenleri resmi olarak açıklanmadı.