FIA, sürücülere getirilen konuşma yasağına açıklık getirdi!

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FIA, Aralık ayında Formula 1 pilotlarının siyasi ve kişisel açıklama ve beyanlarda bulunmalarına ilişkin kuralları sıkılaştırdığını duyurmuştu.

FIA bu açıklamada, sürücülerin siyasi, dini ve sosyal konularda açıklama yapmadan önce kendilerinden izin alınması gerektiğini açıkça belirtmişti. Sürücüler ve takımlar arasında yaşanan tartışmaların ardından FIA, Cuma günü bu kurallara ilişkin açıklama yaptı.

Motor sporları federasyonu bunu, takımlara gönderdiği ve Motorsport.com'un bir kopyasını gördüğü mektupla yaptı.

Mektupta FIA, sürücülerin kendi inançları hakkında konuşmakta özgür olduklarını ancak bunun sadece belirli zamanlarda ve belirli koşullar altında yapılabileceğini vurguladı. Ayrıca, belirli konular için hâlâ izin alınması gerektiğini de yineledi.

FIA, pilotların yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında, ancak Uluslararası Yarışma kuralları kapsamı dışındayken yani sosyal medya ve FIA basın konferansları dahil medya röportajlarında, kendi özel alanlarında herhangi bir siyasi, dini veya kişisel konuyla ilgili görüşlerini dile getirebileceklerini söylüyor.

Fakat Madde 12.2.1.n, sürücülerin geçiş töreni, milli marş seremonisi, sezon öncesi ve sonrası grup fotoğrafları ve podyum sırasında açıklama yapmalarına izin verilmediğini belirtiyor. Ayrıca, "katılımcıların FIA basın toplantısı sırasında genel tarafsızlık ilkesini ihlal eden siyasi, dini ve/veya kişisel açıklamalar yapmasına izin verilmeyeceğini" belirtiyor. Bu konuda tek istisna, akredite bir gazetecinin doğrudan sorusuna cevap vermek olacak.

Siyasi, dini ve sportif açıklamalar hangi bağlamda ele alınacak?

FIA ayrıca siyasi, dini veya kişisel açıklamalarla tam olarak neyi kastettiğini de açıklığa kavuşturdu.

"Uluslararası yarışlar için FIA tarafından veya kendi yetki alanlarındaki ulusal yarışlar için ilgili ASN tarafından önceden yazılı olarak onay alınmadığı müddetçe, siyasi, dini ve kişisel ifadelerin ve yorumların yapılması ve sergilenmesi FIA'nın tüzüğünde desteklediği genel tarafsızlık ilkesine aykırıdır."

F1 yarışlarındaki hakemler, duruma göre kuralların ihlal edilip edilmediğine karar verecek.

FIA'nın açıklamasında, kuralları ihlal edecek açıklamalar, örnekle belirtildi. Örneğin, bir sürücü "yerel, bölgesel ya da ulusal bir hükümet ya da onun herhangi bir departmanı, ofisi ya da işlevi" hakkında "onaylanmamış açıklamalar ya da yorumlar" yapması halinde siyasi açıklama yapmış kabul edilecek.

FIA, dini tarafta ise, izin verilmeyecek açıklamalarla alakalı "başkalarının dini veya manevi inançlarını eleştiren veya bunlara düşmanca yaklaşan" yorumları işaret etti. Gökyüzünü işaret etmek veya haç çıkarmak gibi özel, propaganda amaçlı olmayan dini jestlerin yasaklanmış dini ifadeler olarak değerlendirilmeyeceği de açıkça belirtildi.

Kişisel açıklama yasağı ise "katılımcı için kişisel olan herhangi bir durum" şeklinde belirtildi. Katılımcılar, yarışları genel tarafsızlık ilkesine aykırı herhangi bir kişisel beyanda bulunmak için kullanamayacaklar.

FIA'nın kılavuz ilkeleri, sürücülerin Madde 12.2.1.n'yi ihlal edebilecek bir açıklama yapmak için söz konusu etkinlikten en az dört hafta önce izin talep alması gerektiğini belirtiyor. Daha kısa süre önce yapılan talepler yalnızca istisnai olarak dikkate alınacak. Ayrıca, verilen izin sadece bir F1 etkinliği için geçerli.

Kasklar gri alan olmaya devam ediyor

Motorsport.com sürücü kasklarıyla ilgili gri bir alan olduğunu öğrendi. Bunlar pistteki aksiyon sırasında açıkça görülebiliyor ve bir bakıma Katar'daki Dünya Kupası'nda OneLove kol bandıyla oynamak isteyen çeşitli Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılabilir.

FIFA, bandın takılması halinde sportif yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunmuş fakat sonra bunu durdurmuştu.

Motorsport.com FIA'ya Lewis Hamilton gibi isimlerin 2023'te F1 takvimine geri dönecek olan Katar'da gökkuşağı renginde bir kaskla yarışmasına izin verilip verilmeyeceğini sordu.

Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsa Hamilton'a bunu yapmak için izin alması tavsiye ediliyor, aksi takdirde Madde 12.2.1.n'yi ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacak.