FIA, sürücüler ve takımlar arasındaki kontrat sorunlarını ele alacak

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Sürücüler ve takımlar arasındaki kontratlar, son dönemde tartışma konusu oldu çünkü Alpine, 2023 için Oscar Piastri ile anlaşması olduğunu düşünüyordu ve bundan ötürü kendisini 2023 pilotlarından birisi olarak açıkladı.

Ancak Piastri, arka planda McLaren'la anlaştı ve Alpine ile hiçbir anlaşması olmadığını söylüyor. Ayrıca McLaren'ın 2023 için hem Lando Norris hem de Daniel Ricciardo ile 2023'ü kapsayan kontratları var.

Hal böyle olunca sözleşme konusu günden güne tartışma konusu oldu.

Bunun takımlar tarafından mahkemeye taşınabileceği ve Alpine'in Oscar Piastri'den tazminat isteyeceği düşünülüyor.

Fakat FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Sözleşme Tanıma Kurulu'nun (CRB) yetkilerinin olası sorunu çözmek için yeterli olduğunu belirtti.

Ben Sulayem, "CRB, pilotlar ve Formula 1 takımları arasındaki sözleşmelerle alakalı sorunlarla ilgilenmeye hazır. Bu nedenle, herhangi bir anlaşmazlığı çözmekle yükümlü olan bu konseyin kararlarına güveniyoruz." dedi. CRB bağımsız avukatlardan oluşuyor ve önümüzdeki günlerde mevcut durumu ele alacak bir konsey toplantısı yapılacağı tahmin ediliyor. Bu organizasyon, 30 yıldan fazla bir süre önce Michael Schumacher'in 1991 yazında Jordan için yarışmayı kabul etmesine rağmen Benetton'a geçmesinin ardından yaşanan anlaşmazlık sonrası kuruldu. Bu hikayedeki ana karakterlerden biri Flavio Briatore olmuştu ve söylentilere göre, şimdi Piastri ile Alpine arasında yaşanan olaylara da dahil olmuş olabilir.