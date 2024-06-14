FIA: "Sürtünmeyi azaltan X-modunu, DRS gibi sürücüler açıp kapatacak"

2026 F1 kurallarıyla ilgili ana hatlar Perşembe günü medyaya açıklandı, ancak birden fazla F1 takımının, özellikle aktif aerodinamiğin uygulanmasını düzenleyen taslak yönetmeliklerin belirli yönleri hakkında endişeli olduğu ortaya çıktı.



Aracın ön ve arka kanatlarının tanımlanmış düzlüklerde daha düşük sürtünme durumuna geçtiği X-modunu etkinleştirmenin sürücü kontrolünde mi yoksa yarış sırasında otomatik olarak mı uygulanacağı başlangıçta net değildi.



Cumartesi günü yapılan bir basın toplantısında, FIA tek koltuklu teknik direktörü Jan Monchaux, bunun DRS ile şu anda kullanılan uygulama yöntemiyle aynı olacağını varsaymanın mantıklı olacağını açıkladı; aynı pilotların direksiyon üzerindeki bir düğme aracılığıyla DRS'yi aktifleştirdiği gibi.



"Şu anda tüm detaylar hala takımlarla tartışılıyor. Yani bu modun nasıl ve ne zaman etkinleştirileceğinin tüm ayrıntılarını tam olarak açıklamış değiliz."



"İzleyeceğimiz yöntem genel hatlarıyla, DRS'ye benzer olacak. DRS’de, sürücülerin belirli bir noktada öndeki araca olan mesafe veya tur zaman mesafesi açısından şartları sağlaması gerekiyor ve ardından DRS’i devreye sokabiliyorlar. Ancak bu durumda DRS'yi açan ve kapatan düğmeye basan sürücüdür.”



"X-Mode için yaklaşımın tam olarak aynı olacağını düşünüyoruz. Bazı koşulların olması gerekiyor. Örneğin çok düşük yanal ivme var veya hiç yanal ivme yok, sürücü virajdan efektif bir şekilde çıkamıyor. Bu koşullar gerçekleştiğinde, sürücü düğmeye basacak yani bu mod, otomatik olmayacak."

"Ardından DRS'si ve ön kanadı düşük sürtünme durumuna geçecek. Frenleme bölgesine gelmeden kısa bir süre önce devre dışı bırakılacak. Eğer bırakılmazsa, sistem devre dışı bırakılmasını sağlayacak." dedi Monchaux.

Active aero F1 2026 Photo by: FIA

Monchaux, güvenlik etkilerinin de DRS'nin uygulamasına benzer olacağını ve FIA'nın uygulamada minimal riskler olduğundan emin olmak için "titiz" bir yaklaşım benimseyeceğini açıkladı.



X-modu tarafından üretilen azaltılmış sürtünme sayesinde en yüksek hızların önemli ölçüde artması beklendiğinden, bir sürücünün virajlar için fren yaparken bu modda kalmayacağının garanti edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, sürücülerin 350 km/s üzeri hızlardan yavaşlayamaması ve bunun sonucunda yüksek hızlı kazaların meydana gelmesi söz konusu olabilir.



“Yeni sistemin arıza analizine ilişkin yaklaşım, geçmişte DRS için benimsenen yaklaşımın aynısına tabi olacaktır.”



“Kış testi sırasında ilk kez denendiğinde sistemin sadece yapması gerekeni yapacağından ve sürekli istikrar sorunlarına veya daha da kötüsü güvenlik sorunlarına yol açmayacağından emin olmak için aynı son derece titiz yaklaşıma sahip olacağız.”

"Birkaç takımın ilk kış testinde birkaç aksaklık yaşaması beklenebilir ancak yıllar içinde DRS'de kazanılan deneyimin ön kısma mükemmel bir şekilde aktarılabileceğini gerçekten düşünüyorum.”

“Bu nedenle, sistemin çalışmasını sağlama ve güvenli, istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlama açısından takımlar için büyük bir zorluk olmayacaktır çünkü hemen hemen her düzlükte kullanılacak. Bu konuda çok fazla endişemiz yok.” diye açıkladı eski Sauber teknik direktörü.