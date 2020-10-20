FIA: "Stroll'ün hastalığı, COVID testlerinde herhangi bir açığı ortaya çıkarmadı"

Racing Point pilotu Lance Stroll, Nürburgring’deki yarışı hastalandıktan sonra kaçırmak zorunda kalmış ve Nico Hülkenberg sıralama turları öncesinde onun yerine çağrılmıştı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, Stroll’ün 2 hafta önceki Rusya Grand Prix’si sonrasında iyi hissetmediğini ama birkaç semptom belirtisinden sonra düzenli olarak COVID-19 testi uygulandığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını ifade etti.

Stroll, Salı günü Eifel GP öncesinde COVID-19 testi yaptırmış, böylece Cumartesi günü eve çekilmeden önce Perşembe ve Cuma günleri padoğa alınabilmişti.

Bu da sadece her 5 günde 1 test yaptırılmasını (COVID-19'un semptomlar ortaya çıkmadan önce geçen ortalama kuluçka süresi) şart koşan FIA protokollerinde bir açığın mevcut olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Fakat Masi, semptomlar görüldüğünde test yaptırmanın tamamen takım ve sürücülerin sorumluluğunda olduğunu ve Stroll’ün Salı günü negatif çıkan test sonucundan sonra FIA’ya herhangi bir şeyin bildirilmediğini söyledi.

Masi: “Hayır, bizce herhangi bir açık yok. Lance veya başka herhangi bir katılımcı için koşulan şartlara göre padoğa girmeden önce belirli bir süre içerisinde yapılması gereken ve sonrasında yapılacak bir devam testi zorunluluğu mevcut.”

“Salı günü yaptığı test sonrasındaki testi FIA’nın COVID-19 protokollerine göre Pazar sabahı olacaktı. Bu kolayca açıklanabilen bir durum.”

“Lance’ın kendini iyi hissetmemesi hususunda ise diğer tüm pilotlar gibi pilotun aracı sürebilir durumda olup olmadığı kararı takıma ve sürücüye kalıyor, ve bu durumda Racing Point gereken kararı verip aracı başkasıyla yarıştırdı.”

“FIA’nın COVID-19 protokollerindeki S Eki'ne göre bu durumda pay sahibi Racing Point ve katılımcı Lance Stroll’ün, protokolün parametrelerine göre herhangi bir bildiri verilmesi gerekip gerekmediğine karar vermesi ve buna göre bir bildiride bulunması gerekiyor.”

“Yaşananlardan herhangi bir şey FIA’ya bildirilmedi, dolayısıyla bizim açımızdan şu anda bu konu hakkında konuşulacak bir şey kalmadı.”

Stroll bu sene hastalık sebebiyle yarış kaçıran 2. pilot oldu, diğer pilot olan takım arkadaşı Sergio Perez’in ise COVID-19 testinin pozitif çıkması sonrasında kaçırdığı yarışlar arasında Silverstone’da düzenlenen 2 yarış bulunuyor.

FIA ve F1 birlikte, hafta sonları padokta çalışanların COVID-19 testi sayıları ve sonuçları hakkında düzenli bilgilendirmeler vererek sadece negatif sonuçluların padoka girmesine izin verdi.

FIA ve F1 tarafından duyurulan son bilgilendirmeye göre 9-15 ekim arasında yapılan 1506 testten 8 adet pozitif sonuç yakalanmış.

Nürburgring’de Mercedes F1 takımından 2 çalışanın test sonucu pozitif çıkmış, Mercedes takımı da hızlıca hareket ederek diğer personellerini de COVID-19 protokolleri uyarınca izolasyona sokmuştu.