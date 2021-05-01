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Formula 1 Haberler

FIA, Sprint yarışlarındaki olası kazalar için yapılan anlaşmayı onayladı

Ekleyen:
, Şef Editör

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bu sene gerçekleştirilecek Sprint sıralama yarışlarında yapılacak kazalarla ilgili hasarlar için bütçe sınırının aşılması yönündeki izni onayladı.

FIA, Sprint yarışlarındaki olası kazalar için yapılan anlaşmayı onayladı

2021 FIA Finsanlar Kuralları'nda yapılan en son değişiklikler; takımlar, FIA ve F1 arasında aylarca süren tartışmalardan sonra nihayet kararlaştırılan ve Sprint sıralama formatının resmi duyurusunu geciktiren rakamların resmi onayını içeriyor.

Takımlar, Sprint sıralama yarışını kabul etmeden önce bu yarışta olabilecek olası kazalar nedeniyle endişeliydi. Sprint yarışlarında olabilecek kaza, takımların 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aşmalarına neden olabilirdi.

Özellikle Imola'daki kazada Valtteri Bottas'ın aracının aldığı hasar, bu tür durumlarda neler olabileceğine dikkat çekti. Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, bu kazanın sezonun ilerleyen dönemlerindeki geliştirme çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.

Sprint yarışları için bütçe sınırında artış yapılmadı. Bunun yerine sene sonunda Sprint yarışlarında olabilecek kazalara dair masrafların hesaptan düşülmesi yönünde izin verildi.

Bu uygulama benzer şekilde Pirelli'nin 18 inç lastikleri için yapılan testler için de geçerli olacak. Bu tür testler için takımlara, her bir gün için 200.000 dolar harcama yapılması yönünde izin verildi.

Her takıma, bu sene Sprint sıralama yarışlarına katılacağı için doğrudan 450.000 dolar harcama izni verilecek.

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Yeni kurallarda, "31 Aralık 2021'de bitecek olan Sprint sıralama seansını içeren raporlama döneminde her bir takım, 31 Aralık 2021'de sona eren raporlama dönemi için ilgili maliyetlerin hesaplanmasında 150.000 dolara eşit bir aşağıya doğru ayarlama yapmalıdır." denildi.

Ek olarak, kazalar için her bir araca 100.000 dolar harcama izni verildi ancak bu kazaların Sprint sıralama seansında olması ve kazaya karışan pilotun ya yarış dışı kalması ya da seansı hasar nedeniyle pit alanında tamamlaması gerekiyor.

Daha ciddi kazalar olursa, araç yarış dışı kalırsa ve kazanın masrafı 100.000 dolardan fazla olursa, takımlar yine aradaki farkı sene sonunda hesaptan düşebilecekler. Ancak bu tür durumlarda takımların harcamaları belirtilen kaza için yaptığını kanıtlamaları gerekiyor.

Bütçe sınırında verilen resmi izinler dışında, takımlara her bir sprint yarışı için 100.000 dolar ekstra ödeme yapılacak. Ancak bu, F1 yönetimi ile yapılan ticari bir anlaşma olduğu için finansal kurallarda yer almadı.

 
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Editör Abdullah Çelik

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