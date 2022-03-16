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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

FIA, sprint yarışı puan sistemini onayladı

Sprint yarışını kazanan sürücü artık 8 puanın sahibi olacak ve ilk sekize girenlere puan verilecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, sprint yarışı puan sistemini onayladı
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FIA, dün itibariyle 2022 Formula 1 sezonu için sportif düzenlemeleri yayınladı ve kurallarda bir dizi değişiklik olduğu görüldü.

Bunlardan en önemlisi, güvenlik aracı sonrası tur yiyen pilotların turlarını geri almasıyla ilgili kuralın netleştirilmesiydi.

Fakat kural kitabında yapılan bir dizi değişiklik daha var. 

Formula 1, geçtiğimiz haftalarda sprint yarışları için yeni bir puan sistemine geçeceğini doğrulamıştı. Buna göre artık ilk sekize puan verilecek.

Sportif kurallarda yazılana göre kazanan 8 puan alırken, sonrasında puanlama 7-6-5-4-3-2-1 şeklinde devam edecek.

Sezonun ilk yarışından birkaç önce yapılan bir diğer değişiklik, sürücülerin artık yarış sonrası kutlamalara tulumla katılma zorunluluğu oldu.

İlk üçe giren sürücüler, podyum töreni ve yarış sonrası röportajlarında yarış tulumlarını tam şekilde giymek zorunda kalacaklar.

Geçmişte olduğu gibi herhangi bir t-shirt veya başka bir şey giyemeyecekler.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Nicholas Latifi, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing, Mick Schumacher, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Carlos Sainz Jr., Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Nicholas Latifi, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing, Mick Schumacher, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca tüm sürücüler, TV röportajları ve FIA yarış sonu basın toplantısında kendi takım kıyafetlerini giymek zorundalar.

Geçen yıl Max Verstappen'in Brezilya GP'de Lewis Hamilton'ın aracının arka kanadına dokunması sonrası bu konuda da bir değişiklik yapıldı.

Yeni kuralda, "Sürücüler, kapalı park protokollerine hiçbir şekilde müdahale etmemelidir." yazıyor.

Kısacası sürücüler, artık kapalı parkta başka bir araca dokunamayacak.

FIA, geçen yılki Belçika Grand Prix'sinde yaşanan fiyasko sonrası yarıda kalan yarışlarla ilgili puan dağılımını değiştirmişti.

Daha önce açıklandığı üzere lider, yarış durdurulmadan önce iki turdan az mesafe tamamladıysa, puan verilmeyecek. Güvenlik aracı arkasında atılan turlar buna dahil olmayacak

Kısacası artık herhangi bir puan verilmeden önce, liderin güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı olmadan en az iki tam tur tamamlaması gerekiyor.

Ayrıca, verilecek puanların sayısı, yarışın kalıcı olarak durdurulmasından önce kaç tur atıldığına bağlı olacak.

Yayınlanan sportif düzenlemelerde, Şubat ayındaki açıklamaya göre sadece puan dağılımında küçük değişiklikler yapıldığı görülüyor.

2022'de yeni Formula 1 puan dağılımı

Konum %25'ten az* %25 ile %50 arasında %50 ile %75 arasında %75'ten fazla
1.  6 puan 13 puan 19 puan 25 puan
2. 4 puan 10 puan 14 puan 18 puan
3. 3 puan 8 puan 12 puan 15 puan
4. 2 puan 6 puan 10 puan 12 puan
5. 1 puan 5 puan 8 puan 10 puan
6. 0 4 puan 6 puan 8 puan
7. 0 3 puan 4 puan 6 puan
8. 0 2 puan 3 puan 4 puan
9. 0 1 puan 2 puan 2 puan
10. 0 0 1 puan 1 puan

* En az iki turun tamamlanması şartıyla

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