FIA, sprint formatını resmen onayladı

Formula 1, hafta sonuna heyecan kattığı için geleneksel formatın yerine bazı yarışlarda "sprint formatını" kullanmaya başlamıştı.

Bu format yıllar içinde birkaç kez değişti ve bu yıl daha fazla değişiklik uygulandı.

FIA tarafından onaylanan formata göre Cuma günü sadece antrenman ve sprint sıralama turları yapılacak.

Cumartesi sabah sprint yarışı gerçekleştirilirken, öğleden sonra yarış öncesi ana sıralama seansı yapılacak.

Pazar günü de geleneksel şekilde yarış düzenlenecek.

2024'te toplam altı sprint hafta sonu olacak: Çin, Miami, Avusturya, Austin, Sao Paulo ve Katar.

Buna ek olarak, Dünya Konseyi, aşırı sıcaklarda sürücü soğutma cihazlarının takılmasına olanak tanıyan Teknik Yönetmelik değişikliklerini de onayladı.

Bir sonraki Dünya Konseyi toplantısı 11 Haziran'da yapılacak.