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Formula 1 / Rusya GP Haberler

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil

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Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, son olarak Sochi’de Yuki Tsunoda’yı duvara iten Nikita Mazepin’i, bu tür hamlelere müsamaha gösterilmeyeceği konusunda uyardı, ancak Rus sürücünün sürüş tarzından endişeli olmadığını söyledi.

FIA, Mazepin’in sürüş tarzından endişeli değil

AlphaTauri sürücüsü Tsunoda, Rusya Grand Prix’sinde pozisyon için Mazepin’in arkasına gelmişti.

Haas sürücüsü, Tsunoda atak yaparken önüne doğru hamle yapıp rakibini duvara sıkıştırdı ve Japon sürücü düzlükte frenlemek zorunda kaldı.

Mazepin’e bunun sonucunda siyah-beyaz uyarı bayrağı gösterildi. Masi, bu tür ‘sportmenlik dışı’ hamlelere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

The Race’e konuşan Masi, “12. virajda DRS ile atak yapan Yuki’ye karşı çok geç bir hamle yaptı. Bu, geçmişte birkaç kez bahsettiğimiz ve siyah-beyaz bayrak gösterdiğimiz bir konuydu.”

“Bu, sportmenlik dışı bir hamle ve tolere edeceğimiz bir şey değil.”

“Ancak yanlış bir şey değildi ve endişe duymuyorum.”

“Her olaya ayrı ayrı bakıyoruz. İncelemeye değerse, hakemler inceliyor ve önlerindeki kanıtlara bakıyorlar. Gerekli görürlerse de ceza verilip verilmeyeceğine karar veriyorlar.”

“Olayları, olan şeylere göre değerlendiriyoruz. Bir sürücünün sürüş tarzı mı? Pistte 20 farklı sürüş tarzının olduğunu söyleyebilirim.”

Tsunoda bu hamleden sonra telsizden küfrederken, Mazepin’in yarıştaki ikinci kurbanı Nicholas Latifi ise umursamaz bir tavır takındı.

Yarışta birkaç kez Mazepin’in geç savunma hamlelerine maruz kalan Latifi, “Her zaman geç hamle yapıyor, telsizden bir şey söylememe değecek bir şey yoktu.”

“Ancak bu, Nikita’nın tarzı. Sürüş tarzı bu şekilde.”

“Bana göre sınırı aşan bir şey değildi, ancak hep son anda hamle yapıyor ve bu, yapılabilecek en iyi şey değil. Ancak o böyle biri.” dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1, in the paddock with a young guest

Nikita Mazepin, Haas F1, in the paddock with a young guest

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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