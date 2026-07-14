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Formula 1 Belçika GP

FIA, Spa'daki 'Düzlük Modu' bölgelerini açıkladı

FIA, Formula 1 Belçika Grand Prix'si öncesinde Spa-Francorchamps'ta Düzlük Modu kullanım bölgelerini resmen açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Isack Hadjar, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Erik Junius

2026 sezonunda yürürlüğe giren aktif aerodinami sistemi, önceki yıllarda kullanılan DRS'nin yerini aldı.

Sistem sayesinde pilotlar pistin belirli bölümlerinde ön ve arka kanatları farklı konumlara getirerek düzlüklerde hava direncini azaltabiliyor. Virajlara gelindiğinde ise kanatlar yeniden yüksek yere basma kuvveti sağlayacak konuma dönüyor.

Sezon boyunca Düzlük Modu bölgelerinin sayısı pistlerin karakterine göre değişiklik gösterirken, Monako Grand Prix'sinde aktif aerodinami sistemi tamamen yasaklanmıştı.

FIA'nın yayımladığı güncel pist haritasına göre Spa'da beş farklı Düzlük Modu bölgesi yer alacak.

Bunlardan biri, La Source ile Eau Rouge arasındaki iniş bölümünde bulunacak.

Ancak FIA, güvenlik gerekçesiyle aktif aerodinami sisteminin Eau Rouge ve Raidillon virajları boyunca kullanılmasına izin vermeyecek.

Böylece hareketli kanatlar, bu pist bölümünde 2012'den bu yana ilk kez kullanılacak. 

Spa'daki beş Düzlük Modu bölgesi

Belçika Grand Prix'sinde Düzlük Modu şu bölümlerde kullanılabilecek:

  • Start/finiş düzlüğü
  • La Source ile Eau Rouge arasındaki düzlük
  • Eau Rouge/Raidillon çıkışından Kemmel Düzlüğü boyunca Les Combes'a kadar olan bölüm
  • Stavelot çıkışındaki düzlük (Blanchimont öncesinde sistem kapatılacak)
  • Blanchimont virajının ardından Bus Stop şikanına kadar olan son düzlük

2026 sezonunda şu ana kadar yalnızca sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Albert Park Pisti de beş Düzlük Modu bölgesine sahipti.

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