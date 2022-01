"FIA soruşturması, komplo teorilerini sona erdirmeli"

Kravitz, sporun saygınlığının zarar görmemesi için sonuçların şeffaf bir şekilde sunulması gerektiğine inanıyor.

FIA yarış direktörü Michael Masi ve Yarış Kontrol, başlangıçta tur bindirilen araçların turlarını alamayacağını söyleyip, sonrasında sadece Hamilton ve Verstappen arasındaki araçların turlarını almalarına izin verince Formula 1 fanları arasında büyük bir öfke uyandı.

Kravitz, final yarışı üzerinde yapılacak soruşturmanın sonuçlarının, bu kararların nasıl alındığını olabildiğince şeffaf bir şekilde açıklaması gerektiğini söyledi.

Kravitz, "Geçmişte bazı takımlar, diğer takımlara karşı yarışıyordu. Artık durum böyle değil."

"Artık Lewis Hamilton ve Mercedes, sporun yönetimine karşı yarışıyor. Bu yüzden fanlar Abu Dhabi'de olanların çok yanlış olduğunu ve Mercedes'e yanlış yapıldığını düşünüyorlar. F1'in saygınlığını ve insanlara karşı güvenilirliğini koruyamadığını düşünüyorlar."

"Çünkü bir çok fan, yönetimde olan kişilerin, Lewis Hamilton'ın sekizinci dünya şampiyonluğunu almasını istemediklerini ve Mercedes'in de takımlar şampiyonluğunu almasını istemediklerini sorguluyorlar."

"Komisyonun bunu ilk ve son kez çözüp, sonlandırması gerekiyor. FIA'nın komisyonunun burada bir komplo olmadığını netleştirmesi gerekiyor."

"Tabii ki asıl soru 'Verstappen lider olsaydı, Masi, yine aradaki araçların turlarını almasına izin verir miydi?' gibi görünüyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, the rest of the field

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images