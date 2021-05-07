FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı

Geçtiğimiz hafta Portekiz'de devam eden pist limitleri tartışmalarının ardından Şampiyona Direktörü Michael Masi, bu hafta sonunun etkinlik notlarında 1,2,13,14 ve 15. virajlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

13,14 ve 15. viraj kompleksi son sektördeki şikanlardan oluşuyor. Bu şikanlar 2007 sezonundan itibaren getirilmişti ve çok da sevildikleri söylenemez.

Masi'nin notlarında bu bölüm hakkında şu söyleniyor: ''Bu alanda pistten çıkılarak ve 13,14, 15. virajları almayarak atılan herhangi bir tur ve ondan sonraki tur silinecektir.''

Masi, geçtiğimiz senelerde bazı sürücülerin, arkalarındaki hızlı araçları engellemek adına soldaki eski pist düzenine gittiğini belirtti. Arkadaki hızlı aracın önünden açılmak iyi bir şey olsa da bazı sürücüler yeni turlarına başlarken bunu avantaj olarak kullanabiliyor.

Konu hakkında konuşan Masi, şu ifadeleri kullandı. ''Bu, burada geçen sene yaşadığımız bir şeydi. Özellikle sıralama turlarında yaşandı.''

''Sürücüler, arkalarındaki daha hızlı pilotun önünden açılmak için dışardaki eski düzeni kullanıyorlar.''

''Fakat eski düzende bulunan bu virajı kullanarak son virajdan daha hızlı bir biçimde çıkabiliyor ve turunuza daha hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz.''

''Bu yüzden de eski düzendeki virajı kullandığında artık o turunuzun yanında bir sonraki turunuz da silinecek.''

''Ancak sıralama turları dışında bunun bir problem olacağını düşünmüyoruz.''

FIA, 1 ve 2. virajlarda ise geçtiğimiz yıllarda uyguladığı kuralları uygulamaya devam edecek. Bir sürücü eğer ikinci virajın apex'ini kaçırırsa veya ilk virajdaki frenlemeyi kaçırarak pistin dışına taşarsa, soldaki kaçış yolundan piste geri dönmeli.

Bu iki virajdaki kurallar hakkında konuşan Masi, ''Geçen seneki prensiplerimizi bu sene de devam ediyor. Yani kaçış yolundan piste geri dönülmezse o turlar silinecek.''

''Eğer yarışta biri orada iki kez kaçış yolunu kullanmadan geri dönerse, uyarı amaçlı siyah ve beyaz bayrak gösterilecek. Aynı kişi 3. kez bu kurala uymazsa, yarış kontrol tarafından ceza alabilir.'' dedi.