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Formula 1 / Son dakika

FIA, son direktifleri Red Bull ve Mercedes'in isteği üzerine yayınlamış olabilir

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FIA, son direktifleri Red Bull ve Mercedes'in isteği üzerine yayınlamış olabilir
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 11:19

FIA tarafından yayınlanan son teknik direktiflerin Ferrari'nin talebi üzerine değil, Red Bull ile Mercedes'in isteği üzerine yayınlandığı iddia edildi.

FIA, geçtiğimiz günlerde güç ünitesi kurallarını daha da sıkı hale getirmiş ve yeni direktifler yayınlamıştı.

Başlangıçta bu direktiflerin Ferrari'nin talebi üzerine yayınlandığı söyleniyordu çünkü FIA ve Ferrari arasındaki son anlaşma kapsamında taraflar motorla ilgili açıkları kapatmada birlikte çalışacaklardı.

Ancak Auto Motor und Sport, durumun öyle olmadığını ortaya koydu.

Habere göre FIA, iki değil dört direktif yayınladı. Bu dört direktif, Avusturya'daki ilk yarıştan 31 gün önce FIA teknik departmanı tarafından on takımın tamamına bir mektupla gönderildi.

Haberde, bu dört yeni direktifin Red Bull ve Mercedes tarafından talep edilen açıklamalar üzerine yayınlandığına yer verildi.

Bu teknik direktiflerden birisinin ERS'den ne kadar üretildiği, diğerinin de ne kadar yağ yakıldığıyla ilgili olduğu biliniyor.

Şimdi diğer iki direktiften bir tanesinin yakış akışıyla ilgili tedbirleri içerdiği anlaşılıyor. Ayrıca motordaki basıncı ve sıcaklığı izlemek için ek sensörler olacak.

Teknik direktiflerden sonuncusu ise Abu Dhabi'de Ferrari'nin yaşadığı yakıt tüketimiyle ilgili olayın önüne geçmek için yayınlandığı anlaşılıyor.

Ferrari o olayda 50 bin dolar para cezası almıştı.

 

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Editör Kemal Şengül

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