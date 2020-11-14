FIA, sıralamalardaki çekici sorununu açıkladı

Sıralamaların 2. seansı başladığında, ilk seansın sonunda 8. virajda pist dışına çıkan Nicholas Latifi'nin aracını kaldıran çekici hâlâ pist üstündeydi.

Q1 seansı bittikten sonra çekici araç olay yerine Williams aracını kaldırması için gönderilmişti.

Normal prosedürde olaya yakın noktadaki görevliler etap katibini bilgilendirir ve yarış yönetimindeki sorumlu olanlar gelişmeleri Masi'ye iletir.

Bu konuda yarış yönetimi, çekicinin araçlar o noktaya gelmeden önce pistten çıkacağı konusunda bilgilendirildi. Ancak aracı kaldırma işi umulandan uzun sürdü ve seans başlatılıp araçlar piste çıktığında çekici hâlâ kaçış alanındaydı. Bu yüzden seans sarı bayraklar altında başlatıldı.

Pilotlar o esnada piste çıkış turundaydı ancak sarı bayraklar nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldılar. Bu da yağmur lastiklerinin sıcaklığını koruma açısından ideal olmadı.

Masi, "Kurtarma araçları kaçış yoluna doğru yöneldikleri için pit yolundan araçların çıkmasına izin verdik."

"Etap katibinden Yarış Kontrol'e verilen bilgiye göre, araçlar kurtarma işleminin gerçekleştiği 8. viraja ulaşana kadar pistin temizlenmesi gerekiyordu."

"Kurtarma aracının geciktiğinin açık olmasının ardından 8. virajdaki çift sarı bayrak bölgesini 7. virajın girişine kadar uzattık ve araçların çıkış turlarında daha fazla yavaşlamasını sağladık."

"Tabii ki bu görmek istediğimiz senaryo değildi. Şimdi baktığımızda bu durumu daha iyi idare edebilirdik ve araçları işlem tamamlanana kadar pit yolunda tutabilirdik."

"Gelecekte benzer olayları minimuma indirmek için prosedürlerimizi gözden geçireceğiz." dedi.