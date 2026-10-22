Formula 1 Amerika GP
FIA, sıralama turları ve yarış arasında jant tasarımını değiştirmeyi yasaklıyor
Takımlar, gelecek yıldan itibaren hem sıralama turları hem de yarışta aynı jantlarla mücadele edecek.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 07:55
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Pirelli 2026 F1 tyres
Fotoğraf: Pirelli Graphics
Formula 1 takımları, her seansta avantaj elde edebilmek için farklı yöntemlere başvururken bu rekabet, beraberinde artan maliyetleri de getiriyor. FIA ise takımların harcamalarını kontrol altında tutmak ve bu alandaki gelişmeleri sınırlamak için yeni adımlar atıyor.
2027 sezonu için güncellenen teknik düzenlemelere göre, sıralama turlarında ve yarışta farklı özelliklere sahip jantların kullanılması yasaklanıyor. Jantlar, kapalı park kuralları kapsamında yalnızca aynı özelliklere sahip eşdeğer parçalarla değiştirilebilecek bileşenler listesine eklendi.
Takımlar bu sezon, lastik sıcaklıklarını daha iyi yönetebilmek amacıyla farklı jant tasarımlarını denemişti. Bazı tasarımlar lastiklerin sıralama turlarında daha hızlı ideal sıcaklığa ulaşmasını sağlarken, diğerleri yarış boyunca lastik performansının daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyordu.
Ancak bu alandaki teknik geliştirme çalışmalarının takımlar arasındaki maliyet farkını daha da artırmasından endişe eden FIA, yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamanın önüne geçmeyi hedefliyor.
Böylece 2027 sezonunda takımlar, sıralama turları ile yarış arasında farklı jant versiyonları kullanarak avantaj elde edemeyecek. Jant tercihi, hem tek tur performansı hem de yarış temposu açısından daha erken aşamada belirlenmek zorunda kalacak.
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- Motorsport.com Ekibi
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