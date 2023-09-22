FIA, Singapur'da Verstappen'e ceza vermeleri gerektiğini kabul etti

FIA, Hollandalı'nın standart üç sıra grid cezası alması gerektiğini ve bunun da onu son sıralamada 11. sıradan 14. sıraya düşüreceğini doğruladı.

Ayrıca ileride Singapur kararlarının örnek olarak kullanılmayacağı ve komiserlerin karar verirken başvurdukları geçmiş olayların veri tabanından silineceği sözünü verdi.

Verstappen Singapur'da biri pistte Yuki Tsunoda'nın yoluna çıktığı için, diğeri Logan Sargeant'ı engellediği için ve üçüncüsü de önünde boşluk yaratmaya çalışırken pit şeridinin sonunda beklediği için olmak üzere üç engelleme soruşturmasına konu oldu.

Sıralama turlarının hemen ardından Verstappen bile en az bir grid cezası almayı bekliyordu ve Tsunoda ile yaşadığı olayın sorumluluğunu üstlenmişti.

Motorsport.com'un sorusu üzerine Hollandalı şunları söylemişti: "Evet, bu iyi değildi. Onu görmedim çünkü telsizde sorunun ne olduğunu konuşuyordum."

"O arkama gelene kadar uyarılmadım. Bu aslında sıralama turumu özetliyor, çok telaşlı ve dağınıktı."

Ancak sonunda Verstappen, Sargeant olayı için ceza almaktan kurtuldu. Tsunoda'yı beklettiği ve pit alanında beklediği için de yalnızca kınama cezası aldı.

Tsunoda ile ilgili bir telsiz mesajı almamış olması hafifletici sebep olarak kabul edildi ve takıma 5000 euro para cezası verildi.

Sıralamayı engelleyen olaylar geleneksel olarak grid cezalarına yol açtığından, bu kararlar rakip takımlar ve pilotlar için sürpriz oldu ve birkaç takım temsilcisi konuyu görüşmek üzere hakemleri ziyaret etti.

İspanya'da iki kez engelleme cezası alan Pierre Gasly, sonuç karşısında kafası karışan pilotlardan biriydi.

Singapur yarışından sonra yaptığı açıklamada Gasly, "Bu yıl Barselona'da engelleme nedeniyle altı sıra ceza aldım ve yaptığım şey kesinlikle dün gördüğümden çok daha azdı."

"Belki artık buna izin veriliyordur. Bilmiyorum, soracağım." demişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris de bu kararı anlamayan bir diğer pilottu.

Perşembe günü Japonya'da yaptığı açıklamada Norris, "Bence engellemeler için daha sert cezalar olmalı, çünkü bunu çok fazla insan yapıyor."

"Ayrıca bu turunuzu ve sıralamanızı mahvediyor, [Max] Yuki'yi sıralama dışında bıraktı ve Q1'de birinci oldu."

"Bence kimse yeterince umursamıyor, bu durum bu sezon benim de başıma birkaç kez geldi." dedi.

Konu, Cuma günü Suzuka'daki takım yöneticileri toplantısında gündeme geldi ve Singapur'da görev yapan ve Japonya'da devamlılığı sağlayan hakem Matteo Perini, iki kınama kararının yanlış olduğunu kabul etti.

Buna ek olarak, Sargeant'ın Lance Stroll'un karıştığı ayrı bir olaydan dolayı muhtemelen ceza alması gerekirdi, ancak onun durumunda başka koşullar da vardı.

Perini ayrıca Verstappen kararının gelecekte örnek olarak kullanılmayacağını ve yaklaşan araçların telsizle uyarılmamasının hafifletici nedenler olarak görülmemesi gerektiğini de teyit etti.

Pit alanında yaşanan olayla ilgili olarak komiserler, pit alanında beklemenin kurallarda açıkça yasaklanmamış olması nedeniyle kınama cezası verilmesi yönündeki kararlarını hâlâ destekliyorlar ancak FIA'ya bu tür durumları kapsayan bir düzenleme yapılması gerektiğini belirttiler.

Her ne kadar takımlar ve pilotlar artık netlik kazanmış olsalar da, Verstappen'in Singapur'da olması gerekenden altı sıra daha yukarıda başlamış olması ve böylece beşinci sıraya daha kolay tırmanması da sorgulanabilir.