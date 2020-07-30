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Formula 1 / Son dakika

FIA, Silverstone’daki pist limitlerine açıklık getirdi

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FIA, Silverstone’daki pist limitlerine açıklık getirdi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Tem 2020 12:40

FIA, Silverstone’daki Copse ve Stowe virajlarındaki pist limitlerini ayrıntılı şekilde açıkladı.

FIA yarış direktörü Michael Masi, Britanya GP öncesinde yayınladığı notlarda, 9 ve 15. virajların çıkışındaki siyah-beyaz bordürleri tamamen aşan sürücülerin tur zamanlarının silineceğini açıkladı.

Bunu birçok kez ihlal eden sürücülere siyah-beyaz bayrak sallanacak.

Masi, 2020’de pist limitleri konusunda net bir tavır sergiliyor ve Avusturya ile Macaristan’da da bu konuda bildiriler paylaşmıştı.

Masi, “Herhangi bir antrenman turunda ya da yarışta 9. ve 15. virajların çıkışındaki siyah-beyaz bordürleri tamamen aşarak elde edilen tur zamanları, hakemler tarafından silinecek.”

“Siyah-beyaz bordürleri aşan her bir araç için takımlar, resmi mesajlaşma sistemiyle bilgilendirilecek.”

“Yarışta 9. ve 15. virajların çıkışındaki siyah-beyaz bordürleri üçüncü kez aşan sürücüye siyah-beyaz bayrak gösterilecek. Sonraki ihlallerde ise durum hakemlere bildirilecek. Şüpheye yer bırakmamak için bu, viraj başına üç ihlal değil, toplamda üç ihlal anlamına geliyor.”

“Yukarıdaki gereklilikler, pist dışına çıkmaya zorlanan sürücüler için geçerli olmayacak, her bir olay kendi içerisinde incelenecek.” ifadelerini kullandı.

 

Sezonun Avusturya’daki açılış yarışında Masi, zaman döngüsü sisteminin planlandığı şekilde çalıştığını ve aynı pistte art arda yapılan yarışların, FIA’nın ikinci yarışta değişiklikler yapmasına izin verdiğini söyledi. Bu durum, Silverstone’da da aynı şekilde olacak.

Masi, “Birçok kez tur zamanları silindi. Ancak dürüst olmak gerekirse, burada muhtemelen beklenildiği kadar silinme olmayacak.”

“9. virajdaki zaman döngüsü çok iyi çalıştı. Gelecek haftaki yarışta bize daha iyi yardımcı olması için 10. virajdaki zaman döngüsünü de daha iyi ayarlamaya çalışıyoruz. Aynı pistte iki yarış yapmanın avantajlarından biri de, bunu hemen halletme şansımızın olması.”

“Genel olarak, 9. ve 10. virajlardaki çalışma şeklinden memnunuz. Bunu denemeden bilemezdik.” dedi.

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Editör Adam Cooper

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