FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

Çamurluk' konsepti, 2021 Belçika GP'sinin şiddetli yağmur nedeniyle hiçbir turun tamamlanamadan geçmesinin ardından ortaya çıktı.

Fikir, tüm araçların aşırı yağışlı havalarda da pistte olabilmesini sağlamak için çamurlukların takılması. Eğer pist kurursa da cihazlar, araçların üzerinde kalacak.

FIA, geçtiğimiz Kasım ayında Abu Dabi'de yapılan Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından test planını ana hatlarıyla açıkladı.

"Pilotlardan alınan geri bildirimler, bu yeni nesil araçlarla aşırı yağışlı koşullarda görüş mesafesinin azaldığını ve bunun da seansların başlatılması ya da askıya alınması konusunda önemli bir belirleyici olduğunu göstermiştir."

"Bu nedenle FIA, yağışlı koşullarda çalışırken oluşan spreyi engellemeyi amaçlayan bir parça için çalışmalara başladı."

Testin amaçlarından biri de difüzörün sprey yaratmadaki rolünü araştırmak ve FIA 'önemini anlamak için zemindeki tünellerden akan yüzeydeki suyun katkısını' inceleyeceğini belirtti.

Bunların kullanılmasının bir diğer sebebi de pitte lastik değişimlerini gereksiz yere engellememeleri.

Silverstone'da Mercedes'in çamurluğa sahip olacağı ve McLaren'in olmayacağı biliniyor, böylece araçlar birlikte ve bağımsız olarak çalışırken doğrudan bir karşılaştırma yapılabilecek. Bir başka amaç da çamurluk etkisiyle ilgili aero verilerini toplamak olacak.

Veriler kaydedilecek ve FIA'nın çamurlukları incelemesine ve daha spesifik olarak modellemesi son derece zor olan su damlacıklarının nasıl düştüğünü belirlemesine olanak tanıyacak.

Testi hangi pilotların yapacağı bilinmemekle birlikte, bir Mercedes kaynağı Mick Schumacher'in Brackley takımı adına W14'ü kullanacağını belirtti.

Aralık ayında konuşan FIA tek koltuklu direktörü Nikolas Tombazis çamurlukların sadece nadiren kullanılacağını açıkça belirtti.

Tombazis, "Bunun sadece yılda birkaç kez, belki de üç kez kullanılacak bir şey olacağını düşünüyoruz."

"Her yağmur yağdığında aniden bu şeylerin takılmasını istemiyoruz."

"2021'deki Spa hâlâ sporda izler bırakıyor çünkü çok talihsiz bir olaydı. Eğer Japonya'ya kadar gitmiş olsaydık ve ardından geri dönmek zorunda kalsaydık sanırım 10 kat daha kötü olurdu. Bundan gerçekten kaçınmamız gerekiyor."

"Bizi izleyen o kadar insan, bilet parası ödeyen seyirciler, dünyanın dört bir yanından gelen ekipler var. Birdenbire yarışamayacağımızı söylemek hiç de sorumlu bir davranış değil." dedi.

Silvestone koşusu, FIA adına gerçekleştirildiği için bütçe sınırı kısıtlamalarının dışında yer alıyor.

Red Bull, Haas ve Williams'ın katıldığı ve Daniel Ricciardo'nun RB19 ile ilk kez piste çıktığı iki günlük 2024 Pirelli lastik testini takip edecek.