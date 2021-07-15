FIA, Silverstone pist limitleri konusunda pilotları uyardı

FIA, Michael Masi önderliğinde sürücülerin pist limitlerini aşarak avantaj kazanmasının önüne geçmek için sıkı kontroller uyguluyor.

Yarış Direktörü Masi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Silverstone yarışı öncesinde pilotlara bir yazı göndererek kendilerini pist limitleri konusunda uyardı.

Pilotlar bu hafta sonu Silverstone pistinin 9. ve 15. virajları konusunda uyarıldılar.

Herhangi bir pilot, dört tekerlekle birden 9. virajın çıkışındaki siyah-beyaz kerblerin dışına çıkarsa tur zamanı silinecek.

Aynı şey 15. virajın çıkışında bulunan kerblerde de geçerli olacak. Sürücülerin en az bir tekerlekle içeride olması gerekecek. 15. virajdaki ihlallerde sürücülerin sadece o turu değil, bir sonraki turu da silinecek.

Sistem, 9. ve 15. virajlardaki her ihlali bildirecek ve yarış içerisinde bir sürücü üç kez pist limitlerini ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek.

Sonrasındaki ihlallerde ise olay hakemlere bildirilecek.

Valtteri Bottas, Mercedes, runs the track Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images