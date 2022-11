FIA, resmi bir itiraz gelmesi durumunda Perez'in Monako kazasını incelemeye hazır 

Max Verstappen'in Brezilya GP'de takım emirlerini kabul etmemesinin ardından, bunun nedeni hakkında söylentiler ortaya atıldı ve bu söylentilerden biri, Perez'in Monako GP sıralama turlarında bilerek kaza yapmış olabileceği ve Verstappen'in bu olayı unutmadığı yönündeydi.

Verstappen, bu konu hakkında çok yorum yapmasa da F1 padoğundaki genel kanı, durumun Perez'in Monako'daki kazası yüzünden kaynaklandığı yönünde.

Perez'in Monako'daki sıralama turlarında Portier Virajı'nda kaza yapmasının ardından kırmızı bayraklar çıkmış ve kimse derecesini geliştirememişti. Bu durum, özellikle de derecesini geliştirebilecek gibi duran Verstappen için sinir bozucuydu. Çünkü Hollandalı pilot, kırmızı bayraklarla birlikte derecesini geliştirmedi ve 4. oldu.

Perez, sınırları zorlarken gerçekten hata yaptığını ve kazayı bilerek yapmadığını söylese de son olayların ardından kaza birçok kişi tarafından yeniden incelendi.

Telemetri verilerine bakıldığında, Perez'in kaza yaptığı turda gaza oturma şeklinde büyük bir farklılık gözüküyor ve bu yüzden de bu olayın FIA tarafından incelenebileceği yönünde iddialar var.

Ancak FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, resmi bir itiraz gelmemesi durumunda FIA'nın olaya dahil olması için herhangi bir sebep olmadığını söylüyor.

Autosport'un da dahil olduğu seçili medya kuruluşlarına konuşan Ben Sulayem, şunları söyledi: "Bizim tarafımızda bu konuyu araştırmak isteyen biri olmadı."

Mohammed ben Sulayem, FIA President, talks with Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Max Verstappen of Red Bull Racing

Photo by: Motorsport Images