"FIA, sezonun 5 Temmuz'da başlayacağını takımlara bildirdi"

Formula 1 2020 sezonunun Avusturya'da başlayacağı haftalardır konuşuluyor ve Thejudge13, FIA'nın F1'in destek serilerine bir mektup yazdığını öğrendi.

Habere göre FIA'nın mektubu Formula 1 takımlarına değil, tüm Formula 2 ve Formula 3 takımlarına gönderildi. Bu, Formula 1 takımlarının da zaten onay vermiş olduğu anlamına geliyor.

Ancak gelen bilgilere göre yarış kesin olarak halka kapalı olacak ve basın mensupları yarışa alınmayacak.

TJ13'ün kaynakları, resmi FIA mektubunda sadece Avusturya değil, Silverstone'un da yer aldığını öğrendi.

Böylelikle FIA, sezona F1, F2 ve F3 sezonlarını Avusturya ile Silverstone'da başlamış olacak.

Plana göre her takım farklı otellere yerleşecek, sponsorlar hafta sonunda yer almayacak. Her pilot sadece bir yakınını yarışa getirebilecek.

Pistte hiçbir gazeteciye izin verilmeyecek. Spielberg'de takımlar için 22 otel hazırlandığına da yer verildi.

Yarış tarihleri ise oldukça farklı görünüyor. Avusturya'daki ilk yarış 5 Temmuz'da, ikincisi ise 8 veya 9 Temmuz'da olacak.

Bu, bir yarışın pazar günü, ikinci yarışın ise çarşamba ya da perşembe olacağı anlamına geliyor.

Silverstone için de durum benzer olacak.

İlk yarış 19 Temmuz, ikinci yarış ise hafta içi 22 Temmuz Çarşamba veya 23 Temmuz perşembe günü yapılacak.

Sonrası için ne olacağı bilinmiyor.

Herkesin iki günde bir teste girmesi bekleniyor. Bu sayede İngiltere'de uygulanan 14 günlük karantina kuralına da tabi olmayacaklar. Çünkü zaten ülkeye giren herkesin elinde COVID-19 negatif testleri olacak.