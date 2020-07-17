FIA, sezon öncesinde Racing Point'in frenlerini incelememiş!

Racing Point'in 2020 aracının Barcelona'daki testlerde ilk defa piste çıkmasının ardından, Formula 1 dünyası aracın Mercedes'in 2019 F1 aracıyla benzerliğini sorguladı ve FIA'ya kurallara uygunsuz bir paylaşım olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu teknik patronu Nikolaz Tombazis, Racing Point fabrikasını ziyaret etti ve takım ona, Mercedes'in genel aerodinamik profilini tersine mühendislikle nasıl kopyaladığını gösteren kanıtları sundu.

Steiermark GP'den sonra Renault takımı Racing Point araçlarını ön ve arka fren kanalları nedeniyle protesto etti. Protestoda Racing Point'in kendisinin tasarlaması gereken parçaları Mercedes'ten aldığı ya da onların tasarımını kullandığı iddia edildi. Geçen sene başka takımın fren kanallarını kullanmaya izin veriliyordu ancak bu sene bu paylaşım yasaklandı.

Racing Point, kendileriyle ilgili yapılan suçlamalarda her zaman FIA'nın aracını incelediğini ve onayladığını savundu.

Tombazis, FIA'nın aracı genel olarak onayladığını ancak özel olarak fren kanallarını detaylı olarak incelemediğini açığa çıkardı.

Tombazis, "Şubat ayında bazı takımlar şikayetler yaptılar ve bunun üzerine Avustralya'dan önce aracı incelemeye karar verdik ve Racing Point'in fabrikasına gittik."

"Biz genel olarak aracın geneline odaklandık. Doğru ya da yanlış özel olarak fren kanallarına odaklanmadık. Aracın kalan bölümü oldukça benzer ve aracın diğer bölümü geçen seneye benziyordu. Bu açıdan hiçbir şekilde mazeretleri yoktu."

"Eğer aracın kalan bölümünde bir şekilde CAD bilgilerini kullanılmışsa bu çok ciddi bir şekilde kurallara aykırı olacaktı. Aslında bu durumda hem Mercedes, hem de Racing Point çok ağır bir şekilde ihlal yapmış olurdu."

"Bu yüzden oraya gittiğimizde, genel olarak aracın diğer bölgelerine baktık ve Racing Point'in fotoğrafları kullanarak tersine mühendislikle parçaları hazırlama süreci açıklaması karşısında ikna olduk."

"Bu konuda daha fazlasını söylemem gerekirse, bize her şeyi nasıl yaptıklarını gösterdiler ve biz takip ettikleri bu süreçten çok memnun kaldık."

"Bu yüzden kış dönemindeki konuşmalarımızda doğru ya da yanlış, hava kanalları ile ilgili detaylara inmedik. Bunun doğru bir şey olduğunu söylemiyorum. Geriye dönüp baktığımızda daha detaylı incelememiz gerektiğini söyleyebilirim ancak biz o zaman tüm araca ve geleneksel olarak listede yer alması gereken parçalara baktık." dedi.

Fren kanallarıyla ilgili Tombazis, "Hava kanalları hakkında tabii ki bazı fikirlerimiz var. Bunu kendi içimizde de konuşuyoruz çünkü bu konuda çözülmesi gereken bazı hassas yasal konular var."

"Ancak Renault'nun protestosu özel olarak ona odaklandı. Bu, daha karmaşık bir sistem. Ön kanat, burun ya da difüzörü incelemek daha kolay ve biz şubat ile mart aylarında genel olarak onlara odaklanmıştık."

"O dönemde örnek olarak vermem gerekirse difüzör konusunda bilgi verdikleri anlaşılsaydı, o zaman Mercedes ve Racing Point'in oldukça ciddi sıkıntıya girebileceğini söyleyebilirim." dedi.