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Formula 1 Haberler

FIA: "Seyircilerin 'düşmanlığı' Masi'yi ağır etkiledi"

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Bu sezon Formula 1'e yeni bir yarış direktörü gelebileceğini kabul eden FIA Genel Sekreteri Peter Bayer, seyircilerin Michael Masi'ye yönelik "düşmanlığının" Avustralyalı yarış direktörüü ağır şekilde etkilediğini söyledi.

FIA: "Seyircilerin 'düşmanlığı' Masi'yi ağır etkiledi"
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Masi, Charlie Whiting'in vefatını takiben, 2019 Formula 1 sezonunun başlangıcının birkaç gün öncesinde FIA yarış direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Avustralyalı isim, işinin ilk iki yılını göze çarpmadan tamamlamıştı ancak 2021 sezonunda sürücülerden daha fazla gündeme geldiği zamanlar oldu. Bunlardan en çok fark edileni ise Abu Dabi'deki sezon finalindeydi.

Masi'nin, yalnızca şampiyonluk için yarışan Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki pilotların turlarını geri alma izin verme yönündeki kararı ağır şekilde eleştirildi ve FIA bu konuda bir soruşturma başlattı.

Bayer, bu soruşturmanın sonucunda, Bahreyn Grand Prix'sinde yeni bir yarış direktörü görme ''olasılığı'' olduğunu itiraf etti.

FIA, henüz bir karara varılmadığı konusunda ısrarcı kalsa da, Bayer, Masi'nin geçtiğimiz yıl karşı karşıya kaldığı eleştiriden ''ağır etkilendiğini'' hissettiğini belirtti.

Motorsport-Total.com'a göre bayer De Presse'e şu ifadeleri kullandı: ''Bir polis olarak, çok fazla sempati toplamazsınız. Dayanılmaz duruma gelen şey ise, sosyal medyada hiç durmayan tepkiler oldu. Bunu, Williams sürücüsü Latifi'ye karşı gelen ölüm tehditlerinde de gördünüz.''

''Michael'ın bir hesabı yok ancak başka türlü karşı karşıya kaldığı düşmanlık ona ağır geldi.''

"Görüşmelerimizde, derneğin desteği konusunda kendisine güvence verdim ve kendisine şunu bildirdim: 'Seninle çalışmaya devam etmek istiyoruz ancak bu konuyu soruşturmak için yaptıklarımız konusunda da anlayışına ihtiyacım var.'"

Masi'nin baş etmesi gereken baskı sadece sosyal medayadan değil, aynı zamanda Grand Prix'ler esnasında takım patronlarından da geldi.

FOM'un Yarış Kontrol'deki Masi ve takımlar arasındaki konuşmaları yayınlamasının ardından, seyirciler arka planda neler olduğuna göz atabildiler.

Sezonun final yarışında Masi hem Mercedes hem de Red Bull'un kendi lehlerine bir karar istemeleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Mercedes, Nicholas Latifi'nin kazasını takiben ilk başta bir sanal güvenlik aracı çıkartılmasını istemişti ve bu sayede Hamilton 10 saniyelik liderliğini koruyabilecekti.

Red Bull ise tek turluk bir yarış için tartışıyordu ve Hamilton ile Verstappen'in arasındaki araçların çekilmesini istiyordu.

Bayer, F1 genel müdürü Ross Brawn'ın takımların çağrısı olan, takımların Yarış Kontrol'le iletişime geçmesinin engellenmesini desteklediğini de söyledi.

"Takım patronları artık bu kanala müdahale edemeyecek ancak takım yöneticileri yine de müdahale edebilir çünkü soru sorabilmeleri gerekiyor."

Ayrıca FIA yarış direktörü ve takım patronları arasında bir ara bulucu olacak.

Bayer, "Bu şekilde yarış direktörü görevine konsantre olabilir ve artık dikkati dağılmaz." ifadelerini kullandı.

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