FIA, sekizinci viraja yeni bir kerb yerleştirdi
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FIA, yarış öncesinde pilotların cuma ve cumartesi günü avantaj kazanmaya çalıştığı sekizinci viraja yeni bir kerb yerleştirdi.
Cuma ve cumartesi günleri, pilotların büyük kısmı sekizinci virajı kesiyordu ve bu durum FIA'nın dikkatini çekti.
Cumartesi gecesi pistin çeşitli bölgelerinde düzeltme çalışmaları yapılırken, sekizinci virajın iç tarafına yeni bir turuncu kerb yerleştirildi.
FIA, böylelikle burada avantaj kazanmaya çalışan sürücülerin önüne geçmeyi hedefliyor.
Şimdi pilotların bu kısımda daha dikkatli olması gerekiyor aksi taktirde araçlarına zarar verebilirler.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
FIA, sekizinci viraja yeni bir kerb yerleştirdi
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