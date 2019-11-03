FIA, sekizinci viraja yeni bir kerb yerleştirdi

Cuma ve cumartesi günleri, pilotların büyük kısmı sekizinci virajı kesiyordu ve bu durum FIA'nın dikkatini çekti.

Cumartesi gecesi pistin çeşitli bölgelerinde düzeltme çalışmaları yapılırken, sekizinci virajın iç tarafına yeni bir turuncu kerb yerleştirildi.

FIA, böylelikle burada avantaj kazanmaya çalışan sürücülerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Şimdi pilotların bu kısımda daha dikkatli olması gerekiyor aksi taktirde araçlarına zarar verebilirler.