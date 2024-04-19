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Formula 1 Çin GP

FIA, Şanghay'daki çim yangınlarının sebebini arıyor

FIA, Çin Grand Prix'sinin ilk gününe damgasını vuran Şanghay'daki 7. virajdaki çim yangınlarına neyin sebep olduğu konusunda hâlâ bir cevap arıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Marshals rush to put out the fire on the grass

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cuma sabahı yapılan ilk antrenman, virajın iç tarafındaki çimlerde çıkan yangının ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Aynı bölümde daha sonra sprint sıralamasının ilk seansının sonunda yine yangın çıktı.

Cuma sabahı yaşanan ilk sorunun ardından FIA, çimlerin tutuşmasına neyin sebep olduğunu anlamak için sıralama turlarından önce bölgeyi ziyaret etti.

Video görüntülerinden yapılan ilk analizler, araçların çıkardığı kıvılcımların çimenlere sıçradığını ve çimenlerin de alev aldığını gösteriyordu.

Ancak bunun sebebi tam olarak anlaşılamadı, kıvılcımların yangını tetiklemesine neden olan ekstra katalizör hakkında çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Teorilerden biri, Şanghay pistinin bir bataklık üzerine inşa edilmiş olması nedeniyle metan gazının zeminden sızarak tutuşup yangına yol açıyor olabileceği yönünde.

Bir başka görüş ise çimlerin görünümünü iyileştirmek için kimyasal işlemden geçirildiği ve soruna bunun neden olduğu yönünde.

Bununla birlikte, FIA'nın cuma günü yaptığı ilk fiziksel incelemelerde bölgede olağandışı bir koku ya da beklenmedik bir şeye dair kanıt bulunmadı.

Ancak yangının sprint sıralama turlarında tekrar başlamasıyla birlikte, FIA akşam saatlerinde daha detaylı bir inceleme yaparak yangının gerçek nedeni bulmaya çalışmayı planlıyor.

Yangın sorunu Şanghay'da daha önce karşılaşılmamış bir durum olsa da, yere yakın giderken daha fazla kıvılcım çıkaran yeni nesil zemin etkili araçların burada yarıştığı ilk yıl.

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