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Formula 1 Haberler

FIA, Sainz'ın Monza kazası sonrası emniyet kemerinin gevşekliğine bakacak

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA, Carlos Sainz Jr'ın Monza'daki kazada, kokpit içerisinde öne doğru fırlamasına neden olan emniyet kemerlerini analiz edecek.

FIA, Sainz'ın Monza kazası sonrası emniyet kemerinin gevşekliğine bakacak

Sainz, cumartesi sabahı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, Ascari Virajı'nda aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Olayın araç üstü görüntülerine bakıldığında, Sainz'ın darbenin etkisiyle beraber öne doğru fırladığı görülüyordu ve bu da darbenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Ferrari şu anda kendi soruşturmasını yürütüyor ve olan tam resmini görmeye çalışıyor. Bu açıdan  yüksek hızlı kokpit kameralarını ve çeşitli telemetri verilerini kullanıyorlar.

Şu anda Sainz'ın kaskının, aracın direksiyonuna temas edip etmediği belirsizliğini korurken, Ferrari ve FIA'nın gerçekleştireceği analizlerden sonra bu durumun netleşmesi gerekiyor.

Normalde yüksek süratli kazaların ardından bu tarz endişeler olmuyor ancak Sainz'ın kazasında, İspanyol pilot bariyerlerle temas eder etmez öne doğru savruluyor ve bu, çok sıra dışı şekilde göründüğü için, gözlemcileri alarma geçirmiş oldu.

Fakat FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, emniyet kemerlerinin darbe esnasında biraz da olsa gevşemesinin normal olduğunu çünkü bunun, insan vücudu için tamamen sert olmasından daha güvenli olduğunu belirtti.

F1 yarış direktörü Michael Masi, "Kemerlerin bir şekilde esneyecek şekilde yapıldığını düşünüyorum."

"Sonuçta orada bir insan vücudu bulunuyor ve bu yüzden biraz gevşemesi gerekiyor. Herkesi oraya tamamen bağlayamazsınız, bazı noktalarda biraz gevşemesi gerekiyor."

Marshals return the car of Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, to the pits

Marshals return the car of Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, to the pits

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Fakat bundan ne gibi sonuçlar çıkarabileceğimizi, bize ne öğretebileceğini ve nelerin geliştirilmesi gerektiğini anlamak için, tüm ciddi kazalarda yaptığımız gibi, kemerin esneme miktarını analiz edeceğiz." dedi.

Bazıları, Sainz'ın HANS'ının kazada gevşediğini öne sürseler de İspanyol sürücü durumun böyle olmadığını söyledi. Olaydan sonraki görüntülerde, HANS kayışlarının yerinde olduğu görülüyordu.

HANS kayışlarının koptuğuna dair iddialar sorulduğunda Sainz, “Hayır böyle olmadı. Sadece darbe o kadar ağırdı ki, başım fazla öne gitti ve kemerin bir kısmı benimle geldi. Fakat HANS'ta sorun yoktu." cevabını verdi.

Masi, her yarış hafta sonunun ardından kazalara yönelik yapılan araştırmaların, güvenliği daha da artırmak adına önemli bir süreç olduğunu düşünüyor.

Masi şunları ekledi: “Sahip olduğumuz tüm güvenlik sistemleri ve güvenlikle alakalı, halihazırda devam eden çalışmalar beni her zaman cesaretlendirmiştir."

“Carlos'un ikinci antrenmandaki kazasına bakarsanız, öyle görünmese bile çok şiddetli bir kazaydı."

"İster halo ister ekipmanlar isterse de araç tasarımı olsun, her alanda, bir bütün olarak  güvenliği geliştirmek için yapılan devamlı çalışmalar var."

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