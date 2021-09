FIA, Sainz'ın Monza kazası sonrası emniyet kemerinin gevşekliğine bakacak

Sainz, cumartesi sabahı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, Ascari Virajı'nda aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Olayın araç üstü görüntülerine bakıldığında, Sainz'ın darbenin etkisiyle beraber öne doğru fırladığı görülüyordu ve bu da darbenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Ferrari şu anda kendi soruşturmasını yürütüyor ve olan tam resmini görmeye çalışıyor. Bu açıdan yüksek hızlı kokpit kameralarını ve çeşitli telemetri verilerini kullanıyorlar.

Şu anda Sainz'ın kaskının, aracın direksiyonuna temas edip etmediği belirsizliğini korurken, Ferrari ve FIA'nın gerçekleştireceği analizlerden sonra bu durumun netleşmesi gerekiyor.

Normalde yüksek süratli kazaların ardından bu tarz endişeler olmuyor ancak Sainz'ın kazasında, İspanyol pilot bariyerlerle temas eder etmez öne doğru savruluyor ve bu, çok sıra dışı şekilde göründüğü için, gözlemcileri alarma geçirmiş oldu.

Fakat FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, emniyet kemerlerinin darbe esnasında biraz da olsa gevşemesinin normal olduğunu çünkü bunun, insan vücudu için tamamen sert olmasından daha güvenli olduğunu belirtti.

F1 yarış direktörü Michael Masi, "Kemerlerin bir şekilde esneyecek şekilde yapıldığını düşünüyorum."

"Sonuçta orada bir insan vücudu bulunuyor ve bu yüzden biraz gevşemesi gerekiyor. Herkesi oraya tamamen bağlayamazsınız, bazı noktalarda biraz gevşemesi gerekiyor."

Marshals return the car of Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, to the pits

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images