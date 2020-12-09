FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

Abu Dhabi GP'den sonraki Salı günü tek gün şeklinde gerçekleştirilecek test, normalde genç sürücü testi olarak planlanıyordu.

Bu seneki test için belirlenen kuralda, "FIA tarafından onaylanmadığı takdirde" ikiden fazla yarışa çıkmamış pilotların bu teste katılabileceği belirtiliyordu.

Renault bu kuralı kendi lehine kullanıp lobi çalışması yaptı ve iki sene sonra Formula 1'e dönecek Fernando Alonso'nun teste katılabilmesi için izin aldı.

FIA, Alonso'nun uzun senelerdir sporda yer almaması nedeniyle test hakkı verilmesi gerektiğini kabul etti. Daha sonra, 2020'de Formula 1'de yarışmayan pilotların ikiden fazla yarışa katılmış olsalar bile bu teste katılabilecekleri bildirildi.

Bu değişiklik Alonso'nun teste katılmasını sağlayacak. Red Bull da eski F1 pilotu Sebastien Buemi'ye benzer kural altında hak verecek.

Bu izinlerin ardından bazı takımlar durum karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Bu kapsamda gelecek sene yeni pilotlara sahip olacak takımlardan bazıları teste onların da katılmalarını istediler.

Özellikle Ferrari bu durumdan rahatsızdı ve Alonso bu teste katılıyorsa, gelecek sene kendileri adına yarışacak Sainz'ın da katılması yönünde talepte bulundu.

Sakhir GP hafta sonunda Binotto, "Bu konu oldukça karışık. Biz Ferrari olarak, Fernando'nun o teste katılacağı gerçeğine karşı, bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz."

"Farklı komitelerde bunu FIA'ya açık bir şekilde belirttik."

"Ancak bu kararı duymamızın ardından biz de Carlos için izin istedik. Bu hafta sonu bunu görüştük ancak bir geri bildirim alamadık." demişti.

Birçok takım konu hakkında açıklama istese de Motorsport.com, FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi'nin Salı günü takımlara bir mesaj gönderdiğini ve kısıtlamalarda bir değişiklik olmayacağını bildirdiğini öğrendi.

Masi, "İkiden fazla yarışa katılmamış" maddesinin 2020'de yarışmamış pilotlar için geçerli olmayacağını, onların testlere katılabileceğini belirtti. Bu durumda bu madde sadece bu sene yarışan genç isimleri içeriyor.

Bu karar Sainz'a erkenden deneyim sağlamak isteyen Ferrari için pek memnun edici olmayacak. Ferrari, Sainz'ın Ferrari aracına ve sistemlerine erkenden alışabilmesi için bu yönde zorluyordu. Sainz için bundan sonra tek seçenek, gelecek senenin başında 2018 F1 aracıyla özel bir test yapmak olacak gibi görünüyor.

"Bu sene ikiden fazla yarışa çıkmamış" ifadesi, Williams ile testlere katılması planlanan Jack Aitken'i de etkilemeyecek gibi görünüyor. Sakhir GP'de Williams'ta George Russell'ın yerini alan Aitken, bu hafta sonu Abu Dhabi'de yarışsa dahi sınırda kalıyor.