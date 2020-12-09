Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

paylaşım
yorumlar
FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA, Carlos Sainz'ın Ferrari ile genç sürücü testine katılması yönündeki talebine olumsuz cevap verdi.

Abu Dhabi GP'den sonraki Salı günü tek gün şeklinde gerçekleştirilecek test, normalde genç sürücü testi olarak planlanıyordu.

Bu seneki test için belirlenen kuralda, "FIA tarafından onaylanmadığı takdirde" ikiden fazla yarışa çıkmamış pilotların bu teste katılabileceği belirtiliyordu.

Renault bu kuralı kendi lehine kullanıp lobi çalışması yaptı ve iki sene sonra Formula 1'e dönecek Fernando Alonso'nun teste katılabilmesi için izin aldı.

FIA, Alonso'nun uzun senelerdir sporda yer almaması nedeniyle test hakkı verilmesi gerektiğini kabul etti. Daha sonra, 2020'de Formula 1'de yarışmayan pilotların ikiden fazla yarışa katılmış olsalar bile bu teste katılabilecekleri bildirildi.

Bu değişiklik Alonso'nun teste katılmasını sağlayacak. Red Bull da eski F1 pilotu Sebastien Buemi'ye benzer kural altında hak verecek.

Bu izinlerin ardından bazı takımlar durum karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Bu kapsamda gelecek sene yeni pilotlara sahip olacak takımlardan bazıları teste onların da katılmalarını istediler.

Özellikle Ferrari bu durumdan rahatsızdı ve Alonso bu teste katılıyorsa, gelecek sene kendileri adına yarışacak Sainz'ın da katılması yönünde talepte bulundu.

Sakhir GP hafta sonunda Binotto, "Bu konu oldukça karışık. Biz Ferrari olarak, Fernando'nun o teste katılacağı gerçeğine karşı, bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz."

"Farklı komitelerde bunu FIA'ya açık bir şekilde belirttik."

"Ancak bu kararı duymamızın ardından biz de Carlos için izin istedik. Bu hafta sonu bunu görüştük ancak bir geri bildirim alamadık." demişti.

 

Birçok takım konu hakkında açıklama istese de Motorsport.com, FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi'nin Salı günü takımlara bir mesaj gönderdiğini ve kısıtlamalarda bir değişiklik olmayacağını bildirdiğini öğrendi.

Masi, "İkiden fazla yarışa katılmamış" maddesinin 2020'de yarışmamış pilotlar için geçerli olmayacağını, onların testlere katılabileceğini belirtti. Bu durumda bu madde sadece bu sene yarışan genç isimleri içeriyor.

Bu karar Sainz'a erkenden deneyim sağlamak isteyen Ferrari için pek memnun edici olmayacak. Ferrari, Sainz'ın Ferrari aracına ve sistemlerine erkenden alışabilmesi için bu yönde zorluyordu. Sainz için bundan sonra tek seçenek, gelecek senenin başında 2018 F1 aracıyla özel bir test yapmak olacak gibi görünüyor.

"Bu sene ikiden fazla yarışa çıkmamış" ifadesi, Williams ile testlere katılması planlanan Jack Aitken'i de etkilemeyecek gibi görünüyor. Sakhir GP'de Williams'ta George Russell'ın yerini alan Aitken, bu hafta sonu Abu Dhabi'de yarışsa dahi sınırda kalıyor.

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi

Önceki haber

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Ferrari , McLaren
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?

Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff:" Hamilton ve Russell’ın aynı takımda olması bizim için çılgınca olur"

Vettel: "Binotto'nun ses tonundan Ferrari'de kalmamın imkansız olduğunu anladım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Binotto'nun ses tonundan Ferrari'de kalmamın imkansız olduğunu anladım"

Son Haberler

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?
F1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?

Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı

16s
2
Formula 1

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

24 dk
3
Formula 1

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi

11s
4
Formula 1

Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

18s
5
Formula 1

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?

12s

Son Haberler

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi
F1

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi
F1

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?
F1

Sizin Köşeniz: Schumacher mi? Hamilton mı?

Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"
F1

Brawn: "Racing Point, Perez'le ilgili kararını sorguluyor olmalı"

Liberty Media, Meksika GP için Perez'in Red Bull'da kalmasını istiyor!
F1

Liberty Media, Meksika GP için Perez'in Red Bull'da kalmasını istiyor!

Son Videolar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
4 Ara 2020

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.