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FIA, Sainz'ın ceza incelemesi için tarih belirledi

Ferrari, Carlos Sainz'in Avustralya Grand Prix'sinde puan alamamasına neden olan cezasını iptal ettirmeye çalışıyor.

Zeynep Taş
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FIA, Sainz'ın ceza incelemesi için tarih belirledi
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FIA, Sainz'ın Avustralya Grand Prix'si sonunda aldığı cezayı 18 Nisan'da gözden geçireceğini açıkladı.

Ferrari, ikinci kırmızı bayrağın ardındaki startta Fernando Alonso ile temas yaşadığı için beş saniye ceza alarak dördüncülükten on ikinciliğe düşen Sainz'ın cezasını iptal ettirmeye çalışıyor.

Takım patronu Frederic Vasseur, Gasly/Ocon ve Sargeant/De Vries için komiserlerin farklı yaklaşımlarını gerekçe göstererek geçen hafta inceleme hakkını sunduklarını doğruladı.

FIA Cuma günü şu açıklamayı yaptı: "2023 Avustralya Grand Prix'sinin komiserleri, FIA'nın tek koltuklu direktörü Nikolas Tombazis'ten, rakip Scuderia Ferrari'nin 6 Nisan 2023 tarihli dilekçesini FIA Uluslararası Spor Kodu'nun 14. Maddesi ('Dilekçe') ekleyerek, 2023 Avustralya Grand Prix'si çerçevesinde verilen 46 sayılı komiser kararının gözden geçirilmesini talep eden ve Komiserlerin 'bu talebi değerlendirmesini ve kararla/olayla ilgili olarak önemli ve ilgili yeni bir unsurun (Kod Madde 14. Kod'un 3. Maddesi) bulunup bulunmadığına karar vermesini talep etmiştir."

"Pilotlar ve takım temsilcileri dilekçeyle ilgili olarak 18 Nisan 2023 tarihinde TSİ 08.00'de yapılacak sanal duruşma için Komiserlere rapor vermekle yükümlüdür."

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