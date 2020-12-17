FIA, Russell olayı sonrası lastik kurallarına açıklık getirdi

Sakhir'de gerçekleştirilen yarışta Mercedes, pit stopta hata yapmış ve Russell'ın aracına takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın lastiklerini takmıştı.

Mercedes, bir sonraki tur Russell'ı içeri aldı ve hemen İngiliz pilota kendisine tahsis edilmiş lastikleri takti. Ancak hakemler olayı inceleme kararı aldılar.

Hakemler, araştırma sonrası hafifletici sebepler olduğunu kabul ettiler. Çünkü o an takım telsizinde bir sorun vardı ve takım hatayı düzeltmek için çok çabuk şekilde harekete geçmişti. Sonuç olarak Russell diskalifiye edilmedi. Bunun yerine Mercedes 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin bu haftaki toplantısının ardından yayınlanan F1 spor yönetmeliklerinin son versiyonunda, lastik kullanımına ilişkin kurallara açıklık getirildi.

Güncellenen yönetmelikte şöyle yazıyor: "Yarış esnasında farklı özelliklere sahip lastikler kullanan veya kendisine tahsis edilmeyen lastikleri kullanan herhangi bir sürücü, pite geri dönmeden ve aynı versiyon lastikle değişiklik yapmadan önce finiş çizgisini iki seferden fazla geçemez."

Kısacası, böyle bir durumda pilotun pite gelip lastik değiştirmek için iki turu olacak.

Bu değişiklik öncesinde, bir sürücünün başka bir araca tahsis edilen lastikleri kullanması halinde ne olacağı konusunda netlik yoktu.

Yönetmelik, lastiklerini üç tur içinde değiştirmeyen herhangi bir sürücünün 10 saniye dur/kalk cezası alacağını da ortaya koyuyor.

Spor yönetmeliklerinde lastikle ilgili bir başka düzenleme daha yapıldı. Pirelli, her yarış için takımlara standart miktarda lastik tedarik etmeye devam edecek.

Buna göre takımlar, yarış hafta sonlarında iki set sert, üç orta ve sekiz yumuşak lastik alacak.

Artık yarışlar, kırmızı bayraklar da dahil olmak üzere en fazla üç saat sürebilecek ve şampiyonada izin verilen yarış sayısı 23'e çıkacak.