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FIA, Rus sürücüler için davranış kuralları belirledi

FIA, Rus sürücülerin bu yılki etkinliklerde yarışmasına izin verildiği kısıtlamaları açıkladı ve belirlenen kurallarda logolar, sosyal medya ve yapabilecekleri yorumlar da yer alıyor.

FIA, Rus sürücüler için davranış kuralları belirledi
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Motor sporları yönetimi, bu haftanın başında Rusya ve Belarus'taki tüm yarışların iptal edileceğini ve ülkenin sürücülerinin tarafsız olarak yarışmaya devam edebileceklerini açıkladı.

FIA, cuma günü yollanan belgede, bu iki ülkenin sürücülerinin tam olarak neleri yapmasına izin verilip verilmeyeceğini özetledi.

Önemli noktalar şunlar:

  • Rus/Belarus ulusal sembollerinin, renklerinin veya bayraklarının kamuya açık yerlerde ve sosyal medya platformlarında gösterilmesi yasaktır.
  • Rus/Belarus bayraklarının, amblemlerinin, sembollerinin ve ülkeyle bağlantılı kelimelerin, üniforma, giysi, aksesuar ve diğer kişisel eşyalarda yer alması yasaktır.
  • FIA tarafından kontrol edilen herhangi bir etkinlikte veya alanda Rus/Belarus milli marşının söylenmesi veya çalınması yasa dışıdır.
  • FIA'nın çıkarlarına zarar veren yorumlar, eylemler veya davranışlar, özellikle de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik her türlü destek yasaktır.

FIA ayrıca, Rus ve Belaruslu sürücülere karşı daha fazla yaptırım uygulanabileceğini de açıkladı.

Cuma günü gönderilen bir notta şunlar belirtildi: "FIA, Ukrayna'daki olayları takip etmeye devam ediyor ve herhangi bir yönetim ve/veya herhangi bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için gerekli olan her türlü aksiyon dahil olmak üzere gelecekte daha fazla önlem alma veya yaptırımda bulunma hakkına sahiptir."

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sürücüler, FIA'ın daha sert bir duruş sergilemeye karar vermesi durumunda etkinliklere katılamayacakları konusunda uyarıldılar.

Sürücülerin imzalaması gereken belgede şunlar yer alıyor: "FIA'nın, Ukrayna'da devam eden olaylar kapsamında, belirlenen yarışmalara girmemi reddetme veya katılmamı ve/veya bulunmamı engelleme hakkı da dahil olmak üzere, kapsanan yarışmalara katılımımla ilgili daha fazla yaptırım uygulayabileceğini veya başka kararlar verebileceğini kabul ediyorum ve onaylıyorum. Bu yaptırımlara ve kararlara uyacağım.”

FIA, Rus sürücülerin yarışmasına izin veriyor ancak bazı ulusal motor sporları yetkilileri bu sürücülerin ülkesinde yarışmalarını tamamen yasakladılar.

Motosport UK, bu haftanın başında Rus takımların ve sürücülerin Britanya'daki etkinliklerde yer almalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

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