FIA, Renault'dan Racing Point hakkında daha fazla protesto bekliyor

Renault, Steiermark GP'nin ardından, yarışı altıncı ve yedinci sıralarda tamamlayan Racing Point sürücülerini protesto etmiş ve 2019 Mercedes'te kullanılan parçaların bazılarını kopyaladıklarını öne sürmüştü.

Racing Point, tartışma konusu olan fren kanallarını kullanmaya devam ettiği için Renault, her yarışın ardından bunları protesto etme seçeneğine sahip.

Racing Point şu noktada savunmasını hazırlıyor ve FIA, tüm kanıtları zamanında toplayabilirse davanın İngiltere GP'den hemen önce sonuçlanacağı düşünülüyor. Bu durumda karar, Temmuz ayının sonundaki İngiltere yarışından hemen önce çıkacak.

Ancak kaybeden takım, temyiz yolunu seçerse o zamanda dava altıncı yarıştan sonra devam edecek. Bu da muhtemelen iki Silverstone ve Barcelona'da başka protestolara daha yol açacak.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu teknik patronu Nikolaz Tombazis, "Şu anda Steiermark GP'yi protesto ettiler."

“Bu konulardaki karar verilinceye kadar diğer Grand Prix'leri de protesto etme hakkına sahipler ve Racing Point de bu parçalarla veya başka parçalarla çalışma hakkına sahip. Bu, davayı kazanma konusunda kendilerini güvende hissedip hissetmediklerine bağlı olacak ve Renault da her yarışı protesto etmeye karar verirse, bunu yapmaya hakkına sahip olacak. Elbette bu durumda Racing Point'in kabullenmesi gereken bir risk olacak."

“Bu nedenle formalite icabı potansiyel protestolar göreceğimizi düşünüyorum. Bu, Renault'nun kararı. Kesinlikle bizim kararımız ya da arzumuz ya da başka birinin kararı değil, ama bence bu dava çözülene kadar protestolar göreceğiz.” dedi.

Tombazis, davanın zamanlamasının kanıtların ne zaman bir araya getirileceğine bağlı olduğunu söyledi.

"Hakemler, belgeleri sunmaları için Racing Point'e üç hafta verdi. Bence Racing Point'in bu işi üç haftadan daha erken bitireceğini söylemek adil olur. Tam emin değilim ama önümüzdeki hafta bir sunum yapmalarını umuyorum."

"Bu yüzden hakemlerin muhtemelen Silverstone'dan bir hafta önce toplanmasını bekliyorum. Ama yine de bu, Racing Point'in sunumunu ne zaman tamamladığına ve bizim - FIA teknik departmanının- sunumumuzu ne zaman tamamladığımıza bağlı. Ama karar verme tarihi muhtemelen Silverstone'dan önceki hafta olacak."

“Normal şartlar altında hakemler bu duruşmadan birkaç saat içinde ve karar veriyor. Teorik olarak hakemlerin kararından daha az memnun olan takım daha sonra itiraz etmeye karar verebilir ve Uluslarası Temyiz Mahkemesine gidebilir."

“Tabii ki bu, bir başka hazırlık, avukat ve başvuru süreci olacak. Bu yüzden muhtemelen bizi İspanya Grand Prix'sinden sonraki haftaya ya da bunun gibi bir döneme kadar götürecek."

“Teorik olarak alacakları karar, nihai karar olacak. Bu yüzden Ağustos ayı sonlarını bulacak."

Tombazis, farklı yarış hafta sonları boyunca birden fazla protesto varsa, aynı hakemlerin dahil olacağını söyledi.

“Elbette, her dava için farklı bir hakem grubuna ve sonuç olarak her yarışta böyle bir davayı ayrı ayrı ele alan 20 kişilik bir hakem grubuna sahip olmak istemiyoruz."

“Bu yüzden olması muhtemel seçenekleri inceliyoruz. Bu konunun protesto edileceği herhangi bir yarışta, bu konuyla ilgili tutarlılık sağlayabilmek adına -davaya bakan- bir dizi hakem belirleyeceğiz."

“Ve açık bir şekilde hakemler tarafından kararlar verildiğinde ya da bir takım itiraz ettiğinde, sonra da Uluslararası Mahkeme yapıldığında, umarım sona erecek."

“Eğer Racing Point'in fren kanallarının kabul edilebilir olmadığı tespit edilirse, onları yeniden tasarlamak ve farklı bir tasarımla yenilerini yapmak zorunda kalacaklar."