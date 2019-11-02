FIA, Red Bull'un Ferrari motoru sorusuna cevap verdi

Red Bull, Ferrari'nin bu sene düzlükte nasıl bu kadar hızlı olduğu sorularının geldiği dönemde FIA'ya bir sistemin yasal olup olmayacağına dair soru sordu.

Rakip bir takımın yaptıklarından şüphe duyan takımlar, FIA'ya kullanıldığı düşünülen sistemle alakalı soru soruyor ve duruma göre kendisi de benzer sistemi yapmaya odaklanıyor.

Her zaman olduğu gibi, Red Bull'un sorduğu soru Teknik Direktif formunda gündeme geldi ve orada tüm takımlar FIA'nın konuyla alakalı görüşünü görmüş oldular.

Red Bull, 22 Ekim'de Paul Monaghan'ın ismiyle FFM (yakıt akış metresi) sinyal filtrelemesinin yasal olup olmayacağını sordu.

Yakıt akışı farklı aralıklarda ölçülüyor. Red Bull, yakıt akış sisteminin ölçüm anında yasal sınırlar içerisinde kalabileceğini ancak diğer zamanlarda daha fazla yakıt kullanımı ile performans artışı sağlanabileceğini vurguladı.

Nikolas Tombazis imzalı direktifte, Red Bull'un öne sürdüğü üç sistemin de kurallara aykırı olacağı bildirildi.

Bildiride, "5.10.3 maddesi: Tüm araçlarda, tamamen yakıt deposu içerisinde ve FIA tarafından belirlenen tedarikçi tarafından tasarlanan ve üretilen yakıt akış sensörü yer almak zorundadır. Bu sensör sadece FIA'nın belirttiği gibi kullanılabilir. Dahası, güç ünitesinin yaktığı tüm yakıt, bu sensörden geçmelidir ve yanma odasına 5.10.2 maddesinde tarif edilen tarzda yakıt enjektörleriyle geçmelidir."

"5:10.5 maddesi: Yakıt akışını arttıran ya da depolayan herhangi bir aygıt, sistem ya da prosedür, ölçümden sonra yakıtın geri dönüştürülmesi tamamen yasaktır." sözlerine yer verildi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu konuda FIA'dan cevap beklediklerini açıklamış, Ferrari takım patronu Mattia Binotto da benzer şekilde motorlarının yasallığının herkese açıklanması gerektiğini söylemişti.