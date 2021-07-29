FIA, Red Bull'un Verstappen/Hamilton olayını yeniden inceleme talebini reddetti

Verstappen ve Hamilton, Britanya GP'nin ilk turunda galibiyet mücadelesi verirken temas yaşamıştı. Bu temas sonucunda Verstappen, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vurmuş ve 51G güce maruz kalmıştı.

Hamilton ise, olayda ağırlıklı olarak suçlu taraf olduğu gerekçesiyle 10 sn zaman cezası aldı ancak buna rağmen yarışı kazanmayı başardı.

Kazanın ardından Red Bull kampı, Hamilton'ın daha fazla ceza alması gerektiğini savunmuştu ve yarıştan birkaç gün sonra, kendisine verilen yasal süre içerisinde yeni kanıtlara sahip olduğunu belirterek olayın yeniden incelenmesini talep etti.

Bugün yapılan görüşmelerin ardından, Red Bull'un sunduğu "yeni kanıtların" olayın yeniden incelenmesini sağlayacak nitelikte olmadığı belirtildi ve yeniden inceleme talebi reddedildi.

Devamı gelecek...